La crescita delle medie imprese del Mezzogiorno continua ad accelerare: negli ultimi 10 anni hanno superato quelle del Centro e del nord Italia. Le medie realtà del Sud Italia incrementeranno il loro giro d’affari dell’8.1%, quasi un punto percentuale in più rispetto a quelle delle altre zone d’Italia. È ciò che emerge dal rapporto “Leader del cambiamento: le medie imprese del Mezzogiorno” realizzato dalla collaborazione tra l’Area Studi di Mediobanca, il Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere.

Nonostante i costi energetici e la crisi post-pandemia, le medie imprese del Sud Italia sono riuscite ad aumentare il proprio fatturato in modo significativo: si prevede che entro il 2023 quasi la metà delle imprese in questione supererà i livelli produttivi pre-pandemia. Circa il 71% di esse si è già attivata per sfruttare il Piano Nazionale Ripresa Resilienza (PNRR), un dato che supera quello delle MI di altre aree.

Medie imprese del Mezzogiorno: le tendenze d’innovazione

La maggior parte delle medie imprese del Sud punterà sul digitale nel corso del biennio 2022-2024 per accelerare l’innovazione e aumentare il proprio fatturato. Il Mezzogiorno ha abbracciato la trasformazione digitale investendo sempre di più su tecnologie 4.0 e di automazione.

In contrapposizione a quelle del Centro e del Nord, le MI del Sud sono più interessate alle condizioni di lavoro dei propri dipendenti piuttosto che ai temi di sostenibilità ambientale. L’economia green è comunque uno tra i punti più prioritari per le medie imprese; governance, relazioni commerciali responsabili e parità di genere sono considerate invece meno importanti.

Le medie imprese del Mezzogiorno stanno aprendo le porte a una nuova era di sviluppo di cui saranno le protagoniste. Nei prossimi due anni aumenteranno i progetti di co-innovazione, in particolare quelli in collaborazione con le Università, coi subfornitori e in minor numero anche coi clienti.

Grazie anche a un rinnovo manageriale e generazionale, le MI del Sud Italia stanno investendo più di altre nell’innovazione, registrando così una ripresa economica più significativa rispetto a quelle delle altre aree del paese.