Meglio licenziarsi: chi resta non viene (quasi) mai premiato

I dipendenti che non sentono di fare progressi nella loro carriera sono più propensi a lasciare il lavoro. I membri della Gen Z sembrano essere sulla strada giusta, poiché il job-hopping (cambiamento frequente di lavoro) si sta delineando come la soluzione per contrastare la monotonia lavorativa.

I giovani lavoratori, in particolare, sono più propensi a lasciare un impiego come modo per progredire rapidamente nelle loro carriere. La maggior parte (83%) si considera un "job-hopper", secondo un rapporto di ResumeLab, e hanno ragione da vendere.

Nuove ricerche rivelano che oggi restare con un solo datore di lavoro e in un'unica azienda non porta sempre al successo, dato che i lavoratori hanno scoperto nel modo più duro che il contratto tra datore di lavoro e dipendente si è spezzato nel XXI secolo.

Un dato sorprendente è che il 75% dei lavoratori lascia il proprio datore di lavoro prima di ricevere una promozione, secondo un'analisi dei dati relativi agli stipendi del 2023 e alla recente storia lavorativa di oltre 51 milioni di dipendenti da parte di ADP. E quelli che non lasciano, spesso si accontentano di poche opportunità: meno dell'1% di coloro che restano viene promosso entro il terzo anno di lavoro.

Negli ultimi decenni, i lavoratori restavano spesso a lungo nello stesso posto di lavoro, incentivati dalla lenta ascesa nella scala gerarchica aziendale e dalla promessa di una pensione al momento del pensionamento. Oggi, con la scomparsa di questi vantaggi e con l'assenza di aumenti salariali e promozioni, i dipendenti sono costretti a cambiare per poter progredire.

"Ci sono sempre stati due percorsi per fare progressi in una carriera: o vieni promosso o inizi a cercare un nuovo lavoro. Tuttavia, il nostro nuovo sondaggio suggerisce che, per i lavoratori negli Stati Uniti di oggi, sembra che solo uno di questi percorsi rimanga aperto", ha scritto Martin Poduška, direttore editoriale di Kickresume, in un'intervista a HR Dive. L'analisi separata dell'azienda su oltre 1.250 profili LinkedIn ha rivelato che il 58% degli americani ha cambiato lavoro negli ultimi cinque anni, piuttosto che attendere una promozione.

Alcuni responsabili delle assunzioni ritengono che il job-hopping sia un campanello d'allarme, poiché il 37% di loro segnala a LinkedIn che un cambiamento frequente di lavoro è un possibile fattore di esclusione. Tuttavia, nella realtà, questo sembra essere una risposta naturale a una forza lavoro in cui la promozione all'interno di una stessa azienda non è più una certezza. Più della metà (54%) dei responsabili delle assunzioni vuole candidati impegnati nell'apprendimento continuo e nel miglioramento delle proprie competenze.

I dipendenti non si limitano a riferire di sentirsi sottopagati, ma spesso affermano di non essere nemmeno adeguatamente formati all'interno delle loro aziende. Solo il 3,8% dei lavoratori acquisisce nuove competenze nel lavoro nei primi due anni dall'assunzione, secondo ADP. E solo il 17% sente di essere veramente supportato dalla propria azienda nell'acquisire le competenze necessarie per un avanzamento di carriera, come risulta da un altro sondaggio di ADP condotto su quasi 38.000 dipendenti in 34 mercati.

Detto ciò, le persone che si sentono valorizzate e in crescita sono più propense a rimanere nel loro posto di lavoro. Le opportunità di avanzamento di carriera sono una delle principali motivazioni per restare in un impiego, subito dopo la flessibilità negli orari di lavoro. I dipendenti che ritengono di ricevere una formazione adeguata sono sei volte più propensi a raccomandare la loro azienda, 3,3 volte più inclini a descriversi come altamente produttivi e due volte più propensi a dire di non avere intenzione di lasciare l'azienda.