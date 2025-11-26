Avatar di Ospite React King #673 0
0
Nvidia non trema affatto.
Dall'alto della sua valutazione, pari a due volte il Pil dell'Italia, e dall'alto degli ordini imponenti per i prossimi 12 mesi, se la ride di flessioni momentanee dovute a una Borsa ormai piena zeppa di incompetenti che non hanno una strategia ma investono per sentito dire.
Senza contare che Meta e Google hanno lo stesso busines, tosare le pecore che volontariamente gli si concedono, e perciò le loro "collaborazioni" sono minime e per il minor tempo possibile.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.