MongoDB annuncia la disponibilità generale di MongoDB 8.0

MongoDB ha annunciato la disponibilità generale di MongoDB 8.0, l'ultima versione del suo database. L'ultima release promette miglioramenti di performance significativi e riduzione dei costi dei scaling, oltre a capacità di scalabilità, resilienza e sicurezza dei dati maggiori.

MongoDB 8.0 include oltre 45 migliorie architetturali e nuove feature per ottimizzare le performance di una varietà di applicazioni e permettere alle imprese di analizzare e trasformare rapidamente i dati. La nuova versione del database riduce l'uso di memoria e il tempo di query, oltre ad avere capacità di processamento dei batch migliore delle versioni precedenti.

Nel dettaglio, la compagnia riporta che la nuova release offre un aumento del 32% del throughput, scritture bulk più veloci del 56% e scritture concorrenti durante la replicazione dei dati più veloci del 20%. MongoDB 8.0 è inoltre in grado di eseguire aggregazioni complesse del 200% più veloci rispetto alle versioni precedenti.

L'ultima release del database migliora anche la sicurezza dei dati con Queryable Encryption, una funzionalità che permette di cifrare dati sensibili delle applicazioni, memorizzarli in maniera sicura come ed eseguire query sulle informazioni cifrate senza possedere conoscenze di crittografia, proteggendo i dati dalle minacce alla sicurezza.

Per rispondere alla necessità delle aziende di fornire i propri servizi e applicazioni a milioni di utenti, MongoDB 8.0 offre uno scaling orizzontale più veloce a un costo ridotto. La compagnia riporta che lo sharding dei dati ora è 50 volte più veloce delle versioni precedenti al 50% del costo in meno e non richiede configurazioni o setup aggiuntivi.

La nuova versione del database garantisce performance ottimali anche durante picchi di utilizzo o periodi prolungati con numero di richieste elevato. MongoDB 8.0 consente di definire un tempo limite per eseguire query, di rifiutare tipi ricorrenti di query problematiche e di definire impostazioni per le query che permangono anche in caso di eventi come il riavvio del database.

Infine, per velocizzare le applicazioni vettoriali, MongoDB 8.0 consente di sfruttare i vettori quantizzati e i vettori quantizzati full-fidelity in Atlas Vector Search. I vettori quantizzati, ovvero rappresentazioni compresse dei vettori full-fidelity, richiedono meno memoria (dal 73% al 96% in meno) e sono più facili da recuperare.

La quantizzazione dei vettori consente ai clienti di creare un gran numero di applicazioni IA e di ricerca in numero maggiore e a costi minori. Combinata con Search Nodes, i vettori quantizzati riducono i costi e migliorano le performance applicative.

Pixabay

"I clienti di tutti i settori ci dicono quanto sia importante che il loro database operativo principale funzioni bene, indipendentemente dalla scala" ha dichiarato Jim Scharf, Chief Technology Officer di MongoDB. "Gli sviluppatori amano da tempo costruire con MongoDB, quindi abbiamo fatto in modo che la versione 8.0 mantenesse un livello estremamente alto di usabilità per gli sviluppatori. MongoDB 8.0 è stato costruito anche per superare i più severi requisiti di sicurezza, resilienza, disponibilità e prestazioni dei nostri clienti, ed è la versione più impressionante di MongoDB. MongoDB 8.0 offre ai clienti la base più solida possibile per la realizzazione di un'ampia gamma di applicazioni, oggi e in futuro".

MongoDB 8.0 è disponibile da oggi su AWS, Google Cloud e Microsoft Azure tramite MongoDB Atlas, su MongoDB Enterprise Advanced per ambienti ibridi e on-premise, ed è scaricabile gratuitamente con MongoDB Community Edition.