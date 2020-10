MyDocety: tecnologia e un team di esperti, come digitalizzare l’impresa di oggi per il futuro

Il 2020 è stato un anno complesso per tutti, ma in particolar modo per le imprese. L’epidemia da COVID-19 ha reso sempre più chiaro che ogni business ha bisogno di digitalizzarsi, per poter rispondere in modo efficace alle necessità dei propri clienti e dell’azienda stessa. Un’evoluzione di questo tipo non è però scontata, soprattutto in Italia. Per fortuna, può venire in nostro soccorso MyDocety, nato dall’esperienza di Docety.com, la piattaforma dedicata all’e-learning che conta più di 30.000 utenti, 400 coach selezionati e 50.000 ore di corsi erogati.

MyDocety è uno spazio unico e personale per aiutare tutti i formatori a sfruttare le immense potenzialità del web, pensato con un occhio di riguardo per le aziende, gli imprenditori e i consulenti. MyDocety è però anche un team di esperti, persone che saranno pronte ad aiutarvi a gestire la vostra strategia di marketing digitale, offrendovi supporto dedicato. Come funziona esattamente? Scopriamone tutti i dettagli.

Cos’è esattamente MyDocety?

MyDocety è un servizio di Docety in white label. In altre parole, è uno strumento per la creazione di un proprio portale front end, con dominio personalizzato, basato sulla tecnologia Docety. La propria piattaforma MyDocety sarà completamente indipendente da Docety, ma ne sfrutterà i servizi, da tempo rodati e certificati, permettendo inoltre una grande personalizzazione. Il proprio MyDocety può infatti essere creato in modo rapido, con pochi click, adeguandolo al logo e ai colori della propria attività.

A chi è rivolto MyDocety?

MyDocety è stato pensato per:

scuole pubbliche, private e centri di formazione che vogliono una piattaforma per entrare in contatto con i propri studenti in tutta sicurezza;

aziende che hanno bisogno di fare formazione interna, ma al tempo stesso anche offrire a un’ampia clientela le proprie conoscenze;

attività commerciali che vogliono digitalizzarsi e hanno bisogno di una vetrina per il proprio brand e di uno strumento per gestire consulenze dalla distanza senza doversi affidare a molteplici servizi indipendenti.

MyDocety è una grande soluzione per le necessità di questo 2020, ma è soprattutto lo strumento adeguato per ampliare il proprio business: non è pensato quindi unicamente come una soluzione a breve termine, ma anche come investimento a lungo termine.

MyDocety mi offre supporto?

Uno dei grandi punti di forza di MyDocety è il suo team. Non si tratta semplicemente di un freddo back end che dovrete imparare a sfruttare in totale solitudine. MyDocety comprende infatti il supporto di esperti del settore, che vi affiancheranno per comprendere gli strumenti offerti, le loro potenzialità e in che modo improntare una strategia di marketing digitale, così da creare, o anche solo spostare, la vostra clientela verso la vostra nuova piattaforma online. MyDocety è quindi il punto di partenza perfetto anche per chi è alle prime armi nel digitale e vuole ampliare il proprio business.

MyDocety nasce dalla certificata esperienza di Docety

Di quali funzioni dispone?

Il proprio MyDocety permette di sfruttare una serie di funzioni radunate in un solo luogo e che rispondono alle esigenze di tutte le aziende.

Organizzazione interna a tutto tondo

È possibile registrare i corsi, caricarli sul sito, impostare dei test per rilasciare delle valutazioni e monitorare l’andamento dei corsi. Chi vuole organizzare consulenze personalizzate, inoltre, ha a disposizione un’agenda e un sistema di prenotazioni integrato direttamente sul sito. MyDocety invierà una mail sullo smartphone nel momento in cui un utente richiederà una consulenza.

Le videochiamate stesse possono essere eseguire sul sito, senza doversi appoggiare a sistemi esterni: MyDocety fornisce infatti Aule Virtuali interne.

Analitiche accurate

MyDocety è in tutto e per tutto uno strumento business e dispone di analitiche accurate per controllare il lavoro del proprio team, il comportamento degli utenti e il successo della propria strategia.

Fino a dieci membri o più, in base alle esigenze, divisi tra amministratori ed esperti, potranno controllare il tuo sito MyDocety, lavorando costantemente sulla base di dati reali e sfruttandone le funzioni uniche per portarlo al successo. Tutti i dati saranno sempre al sicuro e saranno accessibili solo al tuo team.

Posso avere un’anteprima di come sarà il mio sito?

Sì, MyDocety permette di vedere a questo indirizzo un’anteprima di come potrà essere il tuo sito, notandone la struttura elegante, ben organizzata e completa di tutti gli strumenti fondamentali per l’utente esterno e i manager interni. Ricorda inoltre che quella che vedi è solo una base, sulla quale potrai costruire la tua versione personalizzata in pochi click: non è necessaria alcuna conoscenza tecnica e non è necessario attendere l’intervento di personale esterno per poter rendere unico il tuo MyDocety.

Tramite la pagina ufficiale di MyDocety potete richiedere maggiori informazioni, così da creare subito un contatto e poter definire al meglio le vostre necessità.