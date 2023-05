In occasione di Knowledge, conferenza annuale dedicata ai servizi per i clienti dell’azienda, ServiceNow ha annunciato nuove funzionalità di Now Platform per ottimizzare i processi e abilitare metodi di lavoro più veloci ed efficienti.

Le principali novità riguardano workflow aggiuntivi di Finance e Supply Chain che per automatizzare i processi critici come il procurement e la contabilità fornitori.

L’azienda ha inoltre presentato una nuova offerta per la digitalizzazione delle organizzazioni no-profit e una nuova proposta educativa all’interno di RiseUp with ServiceNow, con l’obiettivo di formare un milione di persone sulla piattaforma entro fine 2024.

“C’è un’app per tutto, ma nessuno vuole tutte le app. I CEO hanno bisogno di un’unica piattaforma in grado di orchestrare l’intera value chain della tecnologia per ottenere risultati di business più rapidi” ha affermato Bill McDermott, Chairman e CEO di ServiceNow. “Knowledge è il luogo in cui i nostri clienti e partner capiscono come possono affrontare le grandi sfide che le loro aziende devono affrontare oggi. Come piattaforma intelligente per la trasformazione digitale end-to-end, ServiceNow supporta le persone con soluzioni completamente automatizzate per creare grandi esperienze all’interno di una nuova generazione di software cloud”.

L’IA generativa al servizio dell’innovazione

Le novità di ServiceNow aiutano a semplificare le complessità dei flussi di lavoro riunendo gli ambienti multi-cloud con un elevato grado di automazione. Grazie a una piattaforma unificata le imprese possono aumentare la produttività e il valore del proprio business.

ServiceNow ha presentato nuovi workflow Finance e Supply Chain che utilizzano l’IA, il machine learning e la Robotic Process Automation per aiutare le imprese a modernizzare i processi critici. Le nuove soluzioni collegano i sistemi ERP e sfruttano l’intelligenza artificiale per velocizzare i flussi aziendali e massimizzare gli investimenti tecnologici.

L’azienda ha inoltre annunciato nuove soluzioni di intelligenza artificiale in Now Platform per fornire maggiore produttività, efficienza e un ROI più rapido. L’IA generativa viene ora applicata alle applicazioni aziendali per automatizzare i flussi di lavoro.

La rinnovata partnership con Microsoft ha introdotto funzionalità quali ServiceNow Generative AI Controller per connettere le istanze ServiceNow a OpenAI e Microsoft Azure Open AI, e Now Assist for Search che porta la potenza dell’IA generativa in Portal Search, Next Experience e Virtual Agent.

Novità anche per Cloud Observabilty: i team di site reliability engineering potranno gestire al meglio le complessità dell’infrastruttura cloud unendo le metriche di osservabilità, tracciamento e logging di Lightstep in un’unica soluzione.

ServiceNow punta sul formare talenti e competenze

La diffusione dell’IA generativa ha cambiato il modo di lavorare e le capacità richieste ai talenti. Per affrontare la rapida evoluzione delle competenze ServiceNow ha annunciato nuove soluzioni a supporto dei talenti basate sull’intelligenza artificiale, oltre a investimenti e partnership per riqualificare le skill presenti in azienda.

ServiceNow ha presentato New Employee Growth and Development per aiutare le imprese a definire una strategia di competenze e supportare la trasformazione dei talenti grazie all’IA. La piattaforma aiuterà dipendenti e manager a raggiungere i propri obiettivi di apprendimento, delineando piani di carriera per creare team più performanti.

RiseUp si arricchirà di nuovi corsi dei partner, in particolare di Microsoft: i dipendenti potranno avere accesso a un’istruzione più ampia e ampliare le proprie competenze.

Novità anche per le organizzazioni no-profit che hanno bisogno di ridurre i costi e migliorare la produttività: ServiceNow.org porta la potenza tecnologica di ultima generazione agli enti no-profit, aiutando lo sviluppo di applicazioni per le emergenze, la gestione dei volontari e il reinsediamento dei rifugiati.

La volontà di ServiceNow è supportare le esigenze digitali delle imprese investendo sulla tecnologia e sullo sviluppo di talenti. Innovazione, produttività ed efficienza sono le parole chiave che guidano il percorso dell’azienda insieme ai suoi clienti.