Nuove offerte Acer TravelMate e ConceptD per lo smartworking

Ora come mai in questo periodo si parla sempre più di smart working. Lavorare da casa è diventato comune per tutti gli impiegati che prima svolgevano lavori d’ufficio, le riunioni si svolgono tramite videoconferenze, sono sempre più utilizzati programmi per lavorare in team per riuscire ad ottimizzare tempistiche e competenze. Sicuramente un computer aggiornato, pronto a rispondere a tutte le esigenze lavorative, veloce ma anche leggero per renderlo più maneggevole nel tragitto casa-ufficio o casa-scuola.

Acer offre principalmente tre linee di prodotti perfetti per lo smart working in quanto eccellono in ergonomia e durata della batteria per quanto riguarda le soluzioni della linea TravelMate, potenza di calcolo e velocità d’esecuzione per la linea ConceptD.

TravelMate

I notebook della linea TravelMate sono perfetti per tutti quegli utenti professionisti che vogliono un buon compromesso tra la possibilità di lavorare in viaggio, grazie alla leggerezza dei prodotti e all’ottima autonomia, e la velocità della componentistica hardware utilizzata.

TravelMate P2

I TravelMate P2 sono portatili leggeri, pesano solo 1,6 o 1,8 Kg e hanno uno spessore di soli 20mm. Lo schermo è un pannello IPS FHD disponibile in due formati diversi: 14 o 15,6 pollici. Per permettere di rimanere connessi anche fuori da casa è presente uno slot per una scheda Nano SIM affiancata da un modem 4G-LTE. Per quanto riguarda la connettività Wi-Fi troviamo il supporto al nuovo standard Wi-Fi 6 ax. Per quanto riguarda invece l’elaborazione dati, il P2 può essere configurato con i nuovi processori Intel i7 di decima generazione che garantiscono affidabilità e efficienza energetica. I processori Intel possono essere affiancati con soluzioni per l’elaborazione grafica dedicate, come le schede Nvidia MX230 e fino a 16GB di memoria RAM DDR4. Per lo storage troviamo sia soluzioni con il tradizionale Hard Disk da 1TB, ma anche soluzioni con un veloce SSD da 512GB. Per garantire la sicurezza e la privacy i TravelMate P2 sono dotati di un otturatore scorrevole per coprire la webcam quando non viene utilizzata. Inoltre è presente il supporto TPM 2.0 e un sensore di impronte digitali posizionato sul touchpad per mantenere tutti i dati più importanti al sicuro.

TravelMate P6

Il TravelMate P6 vuole portare a un livello superiore le caratteristiche di maneggiabilità e potenza che già contraddistinguono la serie P2. Questi portatili infatti sono dei veri pesi piuma: il peso è di soli 1,1 Kg e lo spessore è di soli 16,6 mm. Inoltre lo schermo con pannello IPS FHD da 14 pollici (72% NTSC) con angolo di visione di 170 gradi è fornito di una cerniera da 180 gradi. Anche il TravelMate P6 può essere equipaggiato con un processore Intel i7 di decima generazione affiancato da una iGPU Intel UHD Graphics. Per quanto riguarda la memoria RAM sono disponibili fino a 24 GB di DDR4, per lo storage troviamo invece un SSD NVMe PCIe 3.0 x4 ad alte prestazioni da 512 GB o 1 TB. Rimane presente l’otturatore scorrevole per la webcam, il supporto al TPM 2.o e il sensore di impronte digitali, che però si trova sul tasto di accensione. Per quanto riguarda la connettività troviamo il supporto al Wi-Fi 6, NFC e per una eSim. Sulle porte laterali troviamo una porta USB 3.1 Gen 2 Type-C Thunderbolt 3, USB 3.1 Gen 1 Type A una porta HDMI, un lettore di Schede Sd e micro smart. Grazie alla porta USB 3.1 è possibile ricaricare velocemente il dispositivo in solamente due ore e assicurare fino a 20 ore di lavoro grazie alla batteria a 4 celle da 3920 mAh.

ConceptD

I dispositivi della serie ConceptD sono per tutti quei professionisti che non sono disposti a scendere a compromessi prestazionali. La linea di prodotti nasce infatti per offrire prestazioni eccellenti in elaborazione dati e modellazione 2D e 3D sia per i prodotti portatili, sia per i desktop.

Notebook

I notebook della serie ConceptD sono un vero concentrato di potenza e design. Possono essere equipaggiati con processori Intel i9 HK di nona generazione che affiancati alle nuove schede grafiche Nvidia RTX Quadro di serie 5000 che supportano IA e Ray Tracing e fino a 32 GB di memoria Ram DDR4 riescono a gestire efficientemente carichi di lavoro molto esigenti. Per ottenere il massimo dalla potenza di elaborazione, il pannello del monitor del modello top di gamma è un IPS 4K da 17,3 pollici. Per lo storage troviamo fino a 2TB di NVME SSD in Raid 0. Il pannello è certificato PANTONE, riesce a coprire il 100% della gamma colori Adobe RGB e ha un valore del Delta E inferiore a 1. Il monitor è touch screen, supporta la penna EMR Wacom (venduta separatamente) che riesce a leggere e rappresentare ben 4096 livelli di pressione. I particolari supporti del monitor permettono di regolare l’inclinazione per rendere l’utilizzo del touch screen più ergonomico e migliorare la resa dei colori.

Desktop

I computer desktop sono delle potenti workstation progettate per offrire prestazioni massime in multitasking. I ConceptD desktop di fascia alta hanno infatti configurazioni Dual Cpu con processori Xeon Gold 6148, per un totale di 40 core e 80 Thread. Per l’elaborazione grafica troviamo le schede Nvidia Quadro serie 6000 con architettura Turing che grazie alle elevate prestazioni in Ray Tracing e Deep Learning offrono un rendering in tempo reale a livello cinematografico e supportano fino a 4 monitor 8K. I computer della serie ConceptD sono forniti della certificazione ISV (Independent Software Vendors) per permettere a tutti i professionisti di sfruttare al massimo i software di nuova generazione. Presenti fino a 12 slot per le memorie Ram in grado di supportare fino a 192 GB di DDR4 ECC per prevenire la perdita di dati durante le elaborazioni. Per lo storage troviamo il supporto a 5 unità di storage in configurazione Raid 0/1.

Con l’acquisto di una selezione di Prodotti Acer Business dal 14 Ottobre fino al 12 Novembre si può inoltre usufruire della nuova serie di offerte e sconti: