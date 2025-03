Marketing B2B, 4 strategie vincenti per il 2025

Nel marketing B2B, la sfida di raggiungere un pubblico sempre più frammentato in un ambiente saturo di contenuti rappresenta oggi una delle maggiori complessità per i professionisti del settore. Come colpire un bersaglio in continuo movimento, con un centro che cambia posizione costantemente? I marketer B2B di successo stanno adottando approcci agili, aggiornando competenze, strategie e tecnologie per massimizzare l'impatto delle loro campagne. Ma quali sono le priorità da considerare per rimanere competitivi in questo scenario in rapida evoluzione? La risposta risiede in una combinazione di adattabilità, diversificazione e qualità che sarà fondamentale per il marketing B2B del 2025.

Di seguito potete trovare quattro strategie utili e vincenti per il 2025 che possano aiutarvi nel marketing B2B.

Ti potrebbe interessare anche La SANITÀ pubblica è un DISATRO? Digitale al salvataggio - Stefano Casagrande La SANITÀ pubblica è un DISATRO? Digitale al salvataggio - Stefano Casagrande Guarda su

Aggiorna il SEO

Se avete fatto una ricerca online recentemente, avrete sicuramente notato che i risultati sono profondamente diversi rispetto al passato. Per contrastare i contenuti creati per i motori di ricerca anziché per le persone, Google e altri motori hanno continuamente aggiornato i loro algoritmi per scoraggiare l'ottimizzazione puramente tecnica.

Pexels

Secondo Search Engine Land, l'aggiornamento "helpful content" di Google del 2023 ha avuto un impatto sulla SEO significativamente maggiore rispetto a quanto percepito dal "proprietario medio di un sito web". Di conseguenza, molti siti hanno sperimentato una notevole volatilità del traffico mentre le pagine dei risultati di ricerca (SERP) continuano ad evolversi.

I marketer B2B non possono più affidarsi a strategie SEO statiche. È necessario monitorare regolarmente i cambiamenti nelle SERP, adattarsi rapidamente e diversificare i contenuti per ridurre la dipendenza da un singolo fattore di ranking o area di contenuto.

Parallelamente, i marketer lungimiranti devono considerare i nuovi prodotti di ricerca basati sull'AI. Sebbene SearchGPT di OpenAI sia ancora in fase di sviluppo, piattaforme esistenti come Perplexity aggiungono una nuova dimensione alle opportunità di ricerca, richiedendo strategie completamente ripensate.

Diversifica le strategie su LinkedIn

LinkedIn si è guadagnato la reputazione di piattaforma principale per il marketing B2B, con il 78% dei marketer del settore che la utilizza per distribuire contenuti e raggiungere il proprio pubblico – oltre 20 punti percentuali in più rispetto a Facebook, la seconda piattaforma più utilizzata.

Secondo un'analisi, l'84% dei marketer B2B afferma che questa piattaforma "offre il miglior valore per i loro scopi". Tuttavia, anche i profili individuali di dirigenti possono subire un significativo calo nella portata del pubblico a causa degli aggiornamenti degli algoritmi della piattaforma.

In risposta a questa volatilità, i marketer B2B dovrebbero implementare una strategia di contenuti guidata dai dirigenti ma alimentata dal team per massimizzare la portata e il coinvolgimento su LinkedIn. Questo approccio dovrebbe essere combinato con audit regolari della portata e del coinvolgimento per identificare eventuali cambiamenti significativi.

Per rendere efficace l'approccio di squadra, è essenziale creare linee guida per messaggi e branding coerenti tra i post dei membri del team, identificare temi chiave allineati con l'expertise e gli obiettivi aziendali, e fornire formazione nelle strategie di creazione e coinvolgimento dei contenuti LinkedIn.

Adattati alle preferenze di contenuto dei clienti

Gli acquirenti B2B sono sempre più Millennials o Gen Z, e le loro preferenze di contenuto riflettono questo cambiamento generazionale. In particolare, il video sta diventando il medium preferito per i contenuti di marketing B2B, con l'89% dei consumatori che dichiarano di voler vedere più video dai brand e l'83% che preferisce il video al testo per contenuti informativi o educativi.

Tuttavia, i marketer B2B potrebbero trarre la lezione sbagliata da questi numeri. Le preferenze del pubblico variano notevolmente: alcune persone preferiscono fortemente i contenuti testuali, mentre altre prediligono formati audio o visivi.

La soluzione non è privilegiare un medium a scapito di un altro, ma sviluppare una strategia di contenuti multiformato che includa testo, video e audio, dando priorità ai contenuti in base alle aspettative del pubblico specifico. Non si può forzare un cliente abituato ai testi a passare automaticamente al video, e viceversa.

Dai sempre priorità ai contenuti di alta qualità

Diciamoci la verità: gran parte del materiale di marketing B2B suscita, nel migliore dei casi, un interesse tiepido. Troppo di frequente, ci scordiamo che chi acquista nel B2B è, prima di tutto, una persona. Desidera essere stimolato, divertito, guidato. Cerca rapporti genuini e materiali che rispondano alle sue esigenze specifiche.

Purtroppo, molti marketer B2B si limitano a diffondere contenuti prodotti dall'intelligenza artificiale generativa (GenAI) banali o poco rifiniti, inondando il mercato con una marea di materiale scadente che sommerge i canali con più informazioni di quante i potenziali clienti possano assorbire.

All'opposto, il report annuale "B2B Content Marketing Benchmarks, Budgets, and Trends: Outlook for 2025" del Content Marketing Institute e MarketingProfs ha evidenziato come il 77% dei marketer B2B più efficaci indichi la qualità superiore dei contenuti come il motivo principale del proprio successo.

Per questo motivo, nel 2025, la qualità dei contenuti ritorna ad essere un elemento distintivo cruciale, che permette al marketing B2B vincente di emergere rispetto alla concorrenza meno brillante.

Ciò non implica che la GenAI non debba avere un ruolo importante nella produzione di contenuti. Anzi, l'85% degli addetti al marketing ammette che la GenAI può contribuire a "un incremento della qualità dei contenuti".

Quindi, che si tratti di adeguarsi agli standard SEO più recenti, di reagire ai cambiamenti dell'algoritmo di LinkedIn o di allinearsi ai desideri del pubblico, puntare su contenuti di qualità superiore è essenziale per raggiungere risultati concreti nel marketing B2B.