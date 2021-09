OVHcloud Startup Program compie un anno in Italia

In queste settimane ricorre un importante anniversario per lo Startup Program di OVHcloud: un anno fa, infatti, il programma ideato per supportare startup e scaleup che mettono il cloud al centro del loro modello di business, ha fatto il suo debutto in Italia.

Un compleanno che rappresenta un’ottima occasione per stilare un primo bilancio sulle attività svolte in questi ultimi 12 mesi, sui risultati raggiunti e sugli sviluppi nel breve termine.

Lanciato nel 2015 a livello internazionale, lo Startup Program di OVHcloud ha già sostenuto più di 2000 giovani aziende innovative in tutto il mondo attraverso un investimento di oltre 6 milioni di euro in crediti infrastrutturali e supporto allo sviluppo.

In termini pratici, viene stilato un programma di 1 anno ritagliato sulle esigenze specifiche delle startup/scaleup, che prevede un contributo economico (fino a 10.000€ per le start up e fino a 100.000€ per le scaleup) per l’utilizzo di soluzioni OVHcloud, un supporto personalizzato, l’accesso alla community e all’ecosistema di OVHcloud, oltre che all’Open Trusted Cloud del principale player cloud europeo.

Parlando di community, OVHcloud agisce anche come facilitatore, mettendo in contatto le startup con i partner necessari al loro sviluppo (esperti IP, finanziatori, incubatori, venture capital, ecc…), fornendo al contempo l’infrastruttura su cui si basa il loro modello di business.

Questo modello rispecchia pienamente la vision di OVHcloud, essendo non vincolante e garantendo a ogni startup la reversibilità, l’interoperabilità e il controllo dei propri dati.

«Tutto ciò ha l’obiettivo di sostenere concretamente l’innovazione e contribuire al dinamismo economico aiutando aziende giovani e audaci a svilupparsi in un ecosistema di fiducia» spiega Jonathan Clarke, OVHcloud Startup Program Leader – Southern Europe.

«Considerando che disporre di una solida infrastruttura e sapersi circondare di partner fidati sono condizioni indispensabili per evitare il rischio di ricadere in quel 90% di startup che scompare entro 3 anni dalla creazione».

L’inaugurazione del programma in Italia ha coinciso con un periodo sicuramente non facile a causa delle conseguenze della pandemia, che ha messo a rischio obiettivi e investimenti di molti player, grandi e piccoli, operanti in ambito tecnologico e non solo.

Per questa ragione OVHcloud ha deciso di moltiplicare i propri sforzi per sostenere le giovani realtà, attraverso una serie di attività che hanno incluso training, programmi di mentoring, partnership con incubatori e HUB dedicati all’innovazione e organizzazione di pitch contest. Un impegno che ha, in pochi mesi, portato ben 25 start up italiane ad aderire allo Startup Program.

Sono state organizzate più di cinquanta sessioni di formazione online, che hanno spaziato da training in ambito business e tecnologico, all’approfondimento di use case, fino al coinvolgimento di esperti in tavole rotonde incentrate sui più importanti trend di settore.

A queste occasioni formative si è accompagnato un programma di mentoring di tre mesi che ha visto i professionisti di OVHcloud affiancare attraverso attività di consulenza e supporto ai team delle start up, sempre nel pieno rispetto dei ritmi e delle esigenze di queste ultime.