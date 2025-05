POS portatile senza canone: le soluzioni più convenienti

Quando si tratta di gestire le spese in modo efficiente utilizzando uno dei migliori POS, molti esercenti scelgono i modelli portatili senza canone. Questi offrono infatti la massima flessibilità e costi trasparenti: si paga solo in caso di transazione, senza canoni mensili né spese fisse. Compatti, leggeri e collegabili a smartphone o tablet, i POS portatili senza canone permettono di accettare pagamenti con carta ovunque, dal negozio fisico alla fiera, dal mercato ambulante alla consegna a domicilio.

È vero, anche altri POS mobili consentono di operare in mobilità, ma in questo articolo ci concentreremo in particolare sui modelli senza canone, approfondendone caratteristiche, vantaggi e limiti. In fondo alla pagina troverete anche una selezione aggiornata dei modelli senza canone attualmente più consigliati.

Vi ricordiamo inoltre che sul nostro sito trovate altri approfondimenti dedicati al mondo dei POS, utili per capire come funzionano, quanto costano e quale scegliere in base alle vostre esigenze. Basta una rapida ricerca per accedere a tutte le guide disponibili.

Cosa si intende per POS portatile senza canone?

Come tutte le tipologie, un POS portatile senza canone è anzitutto un terminale elettronico che consente di accettare pagamenti con carta in qualsiasi luogo, senza la necessità di una connessione fissa o di un registratore di cassa. Funziona solitamente in abbinamento a uno smartphone o tablet tramite Bluetooth, sfruttando una connessione internet e un’app dedicata per gestire le transazioni. Questo tipo di POS è pensato per chi lavora in mobilità o ha esigenze flessibili, come ambulanti, liberi professionisti, artigiani e piccoli esercenti.

La caratteristica principale di questi terminali è l’assenza di canoni mensili. L’esercente paga solo una commissione su ogni transazione, che può variare a seconda del fornitore (in genere tra l’1% e il 2%). Questo li rende convenienti per chi ha un volume di incassi non costante o non elevato, evitando spese inutili nei periodi di inattività o nei mesi con meno vendite. Questi modelli prevedono dunque un costo iniziale per l’acquisto del terminale, ma dopo l’attivazione non comportano ulteriori obblighi economici.

Oltre ai vantaggi economici, i POS portatili senza canone condividono gran parte delle caratteristiche dei modelli con canone. Sono leggeri, facili da configurare e compatibili con i principali circuiti di pagamento, inclusi bancomat, carte di credito e sistemi contactless come Google Pay o Apple Pay.

Vantaggi di utilizzare un POS portatile senza canone

Come già accennato, i POS portatili senza canone sono ideali per chi opera soprattutto in mobilità o in contesti di vendita non fissi. Pensiamo ad artigiani, liberi professionisti e piccoli esercenti. Grazie all’assenza di costi fissi mensili, l’unico esborso ricorrente è la commissione applicata su ciascuna transazione (in genere tra l’1% e il 2%), rendendo i costi variabili e trasparenti. Dopo l’acquisto iniziale del terminale, non ci sono ulteriori vincoli economici: si paga solo quando si incassa, evitando spese nei periodi di inattività o nei mesi di vendite ridotte.

La configurazione è immediata e non richiede installazioni complesse, mentre aggiornamenti automatici e reportistica integrata garantiscono funzioni sempre all’avanguardia e un monitoraggio puntuale delle vendite.

Vantaggi principali:

Si paga solo in caso di transazione, senza canoni fissi

Portatile, leggero e indipendente da connessioni fisse

Semplicità di attivazione e gestione tramite app

Nessun vincolo contrattuale né penali per la disattivazione

Aggiornamenti software/firmware automatici

Compatibilità con tutti i circuiti principali (chip, NFC, wallet digitali)

Report e analisi delle vendite in tempo reale

Ideale per piccole e micro attività con volumi di incassi altalenanti

Confronto delle tariffe

Abbiamo visto che i POS portatili senza canone offrono un vantaggio economico immediato al momento dell'acquisto. Ma sono davvero più convenienti anche nel medio e lungo periodo rispetto ai modelli con canone mensile? La risposta è sì, quanto meno nella maggior parte dei casi, soprattutto per le attività con incassi variabili o contenuti. Scopriamo insieme perché.

Nei POS con canone, l’esercente paga ogni mese una quota prestabilita, indipendentemente dal numero di transazioni effettuate. Questo significa che, nei mesi con pochi incassi o inattività, si continua comunque a sostenere un costo. Al contrario, nei POS senza canone si paga solo in proporzione alle vendite: nessuna transazione, nessun costo. I POS senza canone permettono poi di mantenere il controllo dei costi. La commissione (variabile tra l’1% e il 2%) viene applicata solo quando si incassa. Ciò è vantaggioso per chi ha volumi stagionali, vendite irregolari o opera solo in determinati periodi dell’anno (fiere, mercati, eventi).

Se confrontiamo due esercenti con lo stesso volume di incassi annuo, uno con POS a canone e l’altro con POS senza canone, quello senza canone tende a spendere meno in totale, soprattutto se le entrate sono discontinue. L'unico scenario in cui un POS con canone può diventare vantaggioso è quando si superano soglie elevate di fatturato mensile e si hanno commissioni più basse garantite.

I POS portatili senza canone più consigliati

Axerve POS Easy

Axerve POS Easy è perfetto per chi cerca un terminale di pagamento portatile che unisca prestazioni e praticità. Basato sul sistema operativo Android, questo modello offre una combinazione di funzioni interessanti e un design raffinato, il tutto racchiuso in un formato compatto e leggero, con un peso inferiore ai 400 grammi. Può essere scelto tra due piani tariffari: uno con commissioni minime dell'1% e senza costi fissi, e l'altro con canone mensile. Grazie alla connettività 4G tramite SIM inclusa e Wi-Fi, è possibile effettuare pagamenti in qualsiasi luogo. La stampante integrata e l'uso di Android semplificano ulteriormente la gestione delle transazioni. Inoltre, Axerve offre assistenza tecnica disponibile sette giorni su sette, insieme alla possibilità di accredito diretto su qualunque conto bancario, senza obbligo di permanenza. Per quanto riguarda i costi, il piano con canone mensile prevede una tariffa di 17€ + IVA al mese per incassi fino a 10.000€ all'anno, e di 22€ + IVA per incassi fino a 30.000€. Il piano a commissioni, invece, non richiede alcun canone mensile, ma applica una commissione dell'1% su ogni pagamento, con una spesa iniziale di 100€ per il terminale. In entrambi i casi, è previsto un bollo di attivazione di 16€.

Vedi su Axerve

SumUp Solo Lite

Il SumUp Solo Lite è uno dei lettori di carte più apprezzati a livello globale, noto per la sua praticità e funzionalità, che consente di accettare pagamenti in qualsiasi luogo. Si connette tramite Bluetooth allo smartphone e, grazie all’app gratuita SumUp, permette di gestire le vendite, emettere rimborsi, inviare ricevute elettroniche, monitorare i risultati e gestire le mance in modo molto semplice. L’impostazione iniziale è rapida e non richiede competenze tecniche, mentre il POS è compatibile con numerosi accessori SumUp, come le basi di ricarica e i sistemi di cassa avanzati. Non ci sono costi fissi né abbonamenti mensili, ma solo una piccola percentuale per ogni transazione. Inoltre, il conto aziendale gratuito SumUp e la carta Mastercard inclusa permettono di accedere ai guadagni già dal giorno successivo, compresi i weekend e i giorni festivi. Accetta tutti i principali metodi di pagamento, dalle carte di debito come Maestro e VPAY alle carte di credito come Visa, MasterCard e American Express, assicurando così una grande flessibilità e evitando la perdita di clienti. Con un design moderno e leggero e una batteria che consente di processare oltre 1000 transazioni per ciclo, il SumUp Solo Lite è ideale per chi cerca un POS pratico, affidabile e che consente di lavorare in totale libertà.

Vedi su SumUP

Nexi Mobile Pos

Nexi Mobile POS è ideale per piccoli commercianti, liberi professionisti e attività in mobilità: leggero, portatile e facile da usare. Con zero commissioni per transazioni fino a 10€ e una commissione unica del 1,89% per importi superiori, permette di gestire i pagamenti in modo semplice e conveniente. Non ci sono costi fissi ricorrenti e potete beneficiare di un credito d'imposta del 30% sulle commissioni sostenute, come previsto dal decreto fiscale. L’accredito delle transazioni avviene entro 1 giorno lavorativo sul conto corrente esistente, senza bisogno di aprire un nuovo conto. L'attivazione è completamente online e l’app dedicata consente di collegare il POS al vostro smartphone o tablet, inviare ricevute via email o SMS ai clienti e gestire tutto facilmente anche con i vostri collaboratori. Attivabile con Partita IVA o Codice Fiscale, Nexi Mobile POS non richiede autofatturazione e offre una gestione dei pagamenti sicura e affidabile, tutto senza sorprese.

Vedi su Amazon

Ci sono limitazioni nell’uso di un POS senza canone? Sebbene non ci sia un canone mensile, questi POS possono avere altre limitazioni. Ad esempio, alcune soluzioni potrebbero prevedere commissioni più alte per ogni transazione rispetto ai POS tradizionali.

Posso usare un POS senza canone anche per piccole transazioni o solo per grandi pagamenti? Sì! I POS senza canone sono ideali per qualsiasi tipo di transazione, che sia piccola o grande. Tuttavia, se le tue transazioni sono molto piccole, verifica le commissioni applicate, poiché potrebbero incidere di più rispetto al valore del pagamento stesso.

Come funziona il pagamento delle commissioni per le transazioni? Le commissioni per le transazioni vengono applicate in base all'importo pagato dal cliente. Ogni volta che un pagamento viene effettuato tramite il POS, la commissione viene scalata dal totale. Queste commissioni possono variare in base al provider, ma solitamente sono una percentuale fissa del valore della transazione.

C'è una durata minima di contratto per un POS senza canone? Generalmente, i POS senza canone non hanno una durata minima obbligatoria, ma alcune offerte potrebbero prevedere una durata minima per la parte relativa al servizio di pagamento (ad esempio, 12 mesi). È sempre consigliato leggere attentamente il contratto prima di impegnarsi.