QNAP lancia TVS-h674T e TVS-h874T, i primi NAS Thunderbolt 4

QNAP Systems ha lanciato una nuova linea di sistemi NAS (Network Attached Storage) Thunderbolt 4 che comprende i modelli TVS-h674T, TVS-h874T (quest'ultimo disponibile nelle versione i7-32G e i9-64G).

Questi sistemi sono stati progettati specificamente per soddisfare le esigenze dei creator e di chi si occupa di produzioni video, offrendo soluzioni pensate per ottimizzare i flussi di lavoro basati su file di grandi dimensioni.

TRE MODELLI

L'obiettivo di QNAP con questi prodotti è di elevare la produttività degli utenti e garantire una protezione efficace delle loro opere creative, offrendo al contempo una grande efficienza. Per riuscirci, propone tre modelli.

Il primo è il TVS-h674T-i5-32G, un NAS Thunderbolt con 6 alloggiamenti per i dischi, alimentato da un processore Intel Core™ i5 6-core/12-thread di 12a generazione e integrato con Intel UHD Graphics 730. Viene fornito con 32 GB di RAM DDR4 ed è l’ideale ideale per carichi di lavoro medi.

Per ambienti di lavoro più esigenti è invece pensato il TVS-h874T-i7-32G, un modello superiore che ospita 8 baie. È equipaggiato con un processore Intel Core™ i7 12-core (8P+4E)/20-thread di 12a generazione e Intel UHD Graphics 770, accompagnato da 32 GB di RAM DDR4.

Per le esigenze più avanzate in termini di elaborazione e storage c’è invece il TVS-h874T-i9-64G, il modello di punta della serie che include con 8 alloggiamenti. Questo NAS è gestito da un processore Intel Core™ i9 16-core (8P+8E)/24-thread di 12a generazione e Intel UHD Graphics 770, con una sostanziosa dotazione di 64 GB di RAM DDR4.

SPECIFICHE TECNICHE

I tre modelli della serie TVS-hx74T di QNAP, dicevamo, si distinguono per le loro capacità tecniche, pensate per soddisfare le esigenze dei professionisti della creatività. Equipaggiata con processori Intel Core i9, i7 e i5 di 12a generazione, la serie offre una notevole potenza di elaborazione, rendendo possibile l'editing video 4K collaborativo su più workstation. Grazie alla GPU integrata, è poi possibile accelerare la transcodifica in tempo reale dei filmati RAW, consentendo un accesso rapido e una facile revisione dei file su diversi dispositivi.

Un’altra caratteristica fondamentale è la connettività Thunderbolt 4, che fornisce due porte per trasferimenti dati ad alta velocità. Questo, insieme alla possibilità di connessione flessibile tra più utenti Mac e PC e alla gestione sicura dei privilegi di accesso, rende il flusso di lavoro più semplice e collaborativo.

Per quanto riguarda lo storage, la serie TVS-hx74T vanta due slot M.2 2280 PCIe Gen 4 x4, che supportano gli SSD M.2 NVMe. Ciò permette di creare volumi estremamente veloci per i progetti in corso, offrendo fino a 154 TB di spazio di archiviazione totale. Inoltre, essa è aggiornabile con porte ethernet a 2.5/10 GbE per garantire una rete ad alta capacità, ideale per attività intensive come l'editing di video 4K e la creazione di contenuti multimediali.

Il sistema operativo basato su ZFS offre una gestione dello storage flessibile, una protezione completa dei dati e prestazioni ottimizzate. La funzione di Self-Healing rileva e corregge automaticamente i dati danneggiati, garantendo una produzione video continua e senza interruzioni.

Infine, la serie TVS-hx74T supporta il backup dei dati del NAS con myQNAPcloud Storage, offrendo 16 GB di archiviazione cloud gratuita per ogni utente QNAP. Questo non solo protegge i dati critici ma migliora anche la gestione dei dati e la collaborazione nel flusso di lavoro creativo.

Meiji Chang, General Manager di QNAP, ha così commentato: “In QNAP, puntiamo a potenziare i creatori e i professionisti con soluzioni all’avanguardia che amplificano il loro potenziale creativo. La serie NAS TVS-hx74T Thunderbolt 4 testimonia il nostro impegno, offrendo prestazioni ed espandibilità senza pari per soddisfare le esigenze in continua evoluzione del settore creativo”.