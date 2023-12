QNAP presenta QSW-M7308R-4X, il nuovo switch pensato per le PMI

QNAP ha presentato il nuovo switch gestito QSW-M7308R-4X Layer 2 da 100GbE con quattro porte 100GbE QSFP28 e otto porte in fibra 25GbE SFP28.

Lo switch offre una capacità di commutazione fino a 1200Gpbs in un case compatto, perfetto per l'installazione su rack a mezza larghezza in uno spazio 1U, così da usare in modo efficiente lo spazio fisico nelle sale IT o negli uffici.

Il QSW-M7308R-4X è pensato per soddisfare le esigenze delle applicazioni di ultima generazione, tra le quali quelle di IA generativa. Lo switch garantisce inoltre elevate prestazioni anche per operazioni come l'archiviazione di big data, l'editing video e la virtualizzazione.

"Secondo le ricerche di mercato, la domanda di switch 100GbE+ ad altissima velocità è decollata nel 2023 per supportare la richiesta di bandwidth delle nuove applicazioni come i carichi di lavoro dell’AI generativa e i server cluster" ha affermato Jerry Deng, Product Manager di QNAP. "Il primo switch 100GbE di QNAP è una soluzione 100GbE economica e salva spazio per le PMI, ed è ideale da abbinare ai NAS QNAP 25GbE o ad altri NAS con schede di rete 25GbE/100GbE per massimizzare il potenziale IT".

Pixabay

Lo switch supporta la trasmissione in modalità full-duplex e FEC (Forward Error Connection) per un trasferimento dati ad alta velocità, senza rinunciare all'affidabilità.

QSW-M7308R-4X usa il QNAP Switch Systems (QSS), il software che semplifica la gestione dello switch e le impostazioni di rete, utilizzabile anche dai professionisti non IT. L'interfaccia web offre una dashboard per visualizzare in tempo reale le informazioni di sistema, insieme allo stato di connessione e il traffico di ciascuna porta.

Lo switch offre funzioni di controllo di banda e di pacchetti come LACP, per combinare più connessioni di rete, VLAN, per la creazione di reti virtuali, QoS, per ottimizzare l'allocazione delle risorse di rete, e l'IGMP Snooping per ridurre le perdite di banda.

QSW-M7308R-4X supporta il Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) per l’implementazione di reti di piccole e medie dimensioni che supportano l’espansione, la ridondanza e la prevenzione dei loop.

Questa soluzione è ideale per le piccole medie imprese e si integra perfettamente con i NAS QNAP 25GbE per massimizzare il potenziale delle risorse IT.