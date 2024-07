Report Geotab: misure di sicurezza proattive per le flotte riducono del 40% le collisioni

Adottare misure di sicurezza proattive nella gestione riduce il tasso di collisione globale del 40%: è quanto emerge dal report "Il business al volante: come accelerare il ROI attraverso approfondimenti analitici affidabili e di qualità" di Geotab, fornitore globale di soluzioni di tecnologia dei veicoli connessi.

L'analisi approfondisce le tendenze, le difficoltà e le potenzialità del settore sottolineando il ruolo centrale della telematica avanzata per l'ottimizzazione della gestione delle flotte, con vantaggi per la sicurezza, la produttività e i costi.

Geotab

Secondo il report, negli ultimi 12 mesi le flotte commerciali che hanno utilizzato le funzionalità di sicurezza della compagnia hanno registrato una riduzione del 40% dei tassi di collisione; in Italia, in particolare, c'è stato un aumento medio del 5,3% del numero di chilometri percorsi prima di un incidente.

Geotab suggerisce inoltre che, stando alle stime degli esperti, un uso più esteso delle funzionalità di sicurezza avrebbe potuto potenzialmente evitare circa 3.500 collisioni a livello globale.

Non solo quelle di sicurezza, ma anche le funzionalità di manutenzione predittiva e l'efficienza operativa hanno dato i loro frutti: dal report è emerso un aumento dell'età media dei veicoli.

Grazie inoltre all'individuazione di percorsi più efficiente e a una migliore pianificazione, si è ridotta la durata degli spostamenti; proprio in Italia si è registrata la diminuzione più importante (-4,3%).

Dal punto di vista della sostenibilità, le iniziative volte a ridurre il consumo di carburante si sono confermate fondamentale in quanto i costi legati all'alimentazione rappresentano il 60% di tutti i costi operativi delle flotte.

L'Italia, insieme al Portogallo e alla Francia, ha mostrato una significativa riduzione dei tempi di inattività (sosta a motore acceso dei veicoli, con cali rispettivamente del 6,3%, 10,2% e 10,4%.

Per quanto riguarda invece l'adozione dei veicoli elettrici, l'Italia ha registrato un -28%, mentre a livello globale il tasso di adozione ha visto un incremento significativo, in particolare in Sudafrica (+796%), Perù (+289%) e Messico (+248%). In Europa i Paesi con gli aumenti maggiori sono stati il Portogallo (+38%), la Francia (+37%), la Spagna (+25%) e il Regno Unito (+22%).

Pexels

"Il potenziale di trasformazione dei veicoli connessi e l’importanza di poter contare su dati affidabili sono ormai evidenti" ha dichiarato Franco Viganò, Director, Strategic Channel & Italy Country Manager di Geotab. "Il nostro report fornisce preziose indicazioni sul panorama dinamico del settore dei trasporti. Mentre le aziende si sforzano di adattarsi all'evoluzione delle condizioni di mercato e di adottare pratiche sostenibili, Geotab continua a impegnarsi per fornire loro gli strumenti e i suggerimenti basati sui dati di cui hanno bisogno per crescere in un contesto sempre più complesso".

Le previsioni per il futuro del settore sono positive: Geotab riporta una crescita a un CAGR del 20% dal 2022 al 2029 (dai 12,79 miliardi di dollari ai 66,04 miliardi di dollari). Il report sottolinea che i dati e l'intelligenza artificiale avranno un ruolo decisivo nei prossimi mesi nel guidare le prestazioni, l'efficienza, la redditività e la sostenibilità dell'industria dei trasporti.