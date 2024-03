Syneto: una moderna infrastruttura IT rende resilienti anche le PMI

Le infrastrutture IT stanno cambiando e quelle moderne portano numerosi vantaggi alle imprese: unendo memoria, risorse elaborazione e networking in un unico sistema semplifica la gestione degli ambienti IT, rendendoli più sicuri e scalabili.

Questo nuovo approccio è ormai alla portata anche delle piccole e medie imprese, una parte fondamentale del tessuto imprenditoriale italiano. Queste realtà soffrono spesso di risorse limitate e faticano a investire sulle tecnologie più innovative, ma con l'iperconvergenza riescono ad accedere alle migliori funzionalità di gestione IT a costi accessibili, ottenendo vantaggi in termini di resilienza e protezione dei dati.

Noratech, partner Syneto, mette a disposizione le soluzioni iperconvergenti della compagnia ai propri clienti, garantendogli sicurezza e continuità delle operazioni. Luca Filippucci, titolare dell'azienda, ha spiegato che l'infrastruttura di Syneto consente di portare i vantaggi dell'iperconvergenza anche alle piccole realtà. Questa soluzione consente di semplificare la gestione degli ambienti IT abbattendo i costi e offrendo un livello di sicurezza che le infrastrutture classiche non riescono a garantire.

Nonostante l'infrastruttura iperconvergente abbia un costo iniziale più elevato rispetto a quella tradizionale, le spese vengono ammortizzate dai vantaggi che porta con sé: la natura centralizzata e automatizzata della soluzione riduce e semplifica le normali operazioni di manutenzione, eliminando gran parte dei costi fissi.

"Grazie alle funzioni aggiuntive si riesce anche a fare di più: si riesce ad avere delle garanzie in termini di sicurezza, di continuità, di persistenza e di resilienza dei dati che altre soluzioni, soprattutto di tipo tradizionale, non ci permettono di offrire ai nostri clienti" afferma Filippucci.

Le soluzioni di Syneto messe a disposizione da Noratech risultano anche più compatte rispetto a quelle tradizionali e necessitano quindi di meno spazio negli uffici; ciò implica un risparmio in termini di consumi e condizionamento, ma senza rinunciare alle performance: Noratech garantisce prestazioni e sicurezza più elevate rispetto alle architetture classiche.

Pixabay

Non sono solo le piccole imprese a giovare di questi vantaggi, ma anche e soprattutto le medie e grandi realtà: in questi casi i benefici sono ancora maggiori, in particolare per quanto riguarda la resilienza del dato e la possibilità di poterne disporre con certezza nel momento del bisogno.

Le soluzioni Syneto fornite da Noratech assicurano un ripristino degli ambienti rapido grazie alle funzionalità di mascheramento e backup dei dati, permettendo alle imprese di qualsiasi dimensione di riprendersi velocemente dopo un disastro e tornare alla piena operatività nell'ordine di poche ore.