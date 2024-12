Le infrastrutture moderne proteggono i dati delle aziende con efficienza

Oggi le aziende per rimanere competitive devono rivedere i propri ambienti IT e modernizzarli per affrontare le sfide di produttività e sicurezza. Sia le realtà del settore privato che quelle del pubblico stanno diventando molto più attente all'efficienza dei processi e alla protezione dei dati, ma le infrastrutture datate rischiano di annullare questi sforzi; per questo è necessario investire sulla digitalizzazione.

Davide Grossato, socio fondatore di Ispiro.tech, società di consulenza informatica di Rovigo, spiega la Pubblica Amministrazione è il settore dove si sta verificando la maggiore evoluzione in termini di ammodernamento delle infrastrutture IT: le istituzioni del settore, oggetto di numerosi attacchi, sono interessate a ottimizzare i propri ambienti e le risorse per proteggere il dato e massimizzare i benefici, riducendo i costi.

Ispiro.tech supporta sia organizzazioni private che la Pubblica Amministrazione nel loro percorso di modernizzazione IT. Grossato, portando l'esempio di un grosso comune che si è affidato alla sua compagnia, ha spiegato che con le soluzioni Syneto sono riusciti a rendere operativa la nuova infrastruttura in appena mezz'ora, riducendo al minimo il disservizio.

Spesso le realtà della Pubblica Amministrazione, non essendo abituate ai benefici delle nuove tecnologie, inizialmente faticano a immaginare quanto possa essere profondo il cambiamento e quanto sia significativo il risparmio, sia in termini di risorse, sia di tempo, sia di soldi.

Le soluzioni moderne come quelle proposte da Syneto riescono ad azzerare i tempi di downtime in caso di problemi, permettendo agli esperti IT di concentrarsi su altri aspetti più centrali, come la gestione degli aggiornamenti.

Non solo la Pubblica Amministrazione, ma anche i privati rimangono sorpresi dalle capacità delle nuove tecnologie: nel caso di una grossa azienda di torrefazione, Ispiro.tech, con l'infrastruttura Syneto, ha permesso di ridurre il tempo di ripristino dei dati da giorni o settimane a pochi minuti. "La proprietà, anche senza avere conoscenze di tecnologia, è rimasta colpita perché il fermo in un'azienda come la sua ogni ora equivale a migliaia di euro".

Pixabay

Aziende di questo tipo, pur essendo lontane dalla tecnologia a livello di core business, prestano invece molta attenzione alla gestione dei dati e a come vengono spese le risorse.

Oggi qualsiasi realtà produce grandi quantità di dati che vanno protetti e gestiti rispettando le regolamentazioni di settore. Le soluzioni di Syneto, di installazione facile e veloce, garantiscono la raccolta e la manutenzione sicura delle informazioni nel tempo, permettendo inoltre alle imprese di elaborarli per i loro scopi.

Le nuove infrastrutture offrono una serie di funzionalità ormai fondamentali come il ripristino in tempo zero o la possibilità di eseguire snapshot delle copie ogni minuto che riducono al minimo le perdite e garantiscono il massimo livello di servizio.

Il vantaggio di queste soluzioni sta anche nella modularità: partendo da una configurazione ristretta, nel tempo è possibile aggiungere nuovi dispositivi; ciò consente di diluire le spese negli anni e, come permette di fare Ispiro.tech appoggiata da Syneto, offrire possibilità di finanziamento per aiutare i clienti a ridurre il costo effettivo della soluzione e modernizzarsi senza sforzi.