SAP annuncia funzionalità di IA per migliorare la customer experience

SAP ha annunciato nuove funzionalità di IA generativa per il portfolio di soluzioni per la customer experience. Con queste ultime novità le aziende potranno automatizzare le attività più dispendiose in termini di tempo e analizzare i dati provenienti da tutta l'organizzazione per ottenere insight utili a migliorare l'esperienza dei consumatori.

Le nuove feature consentono di sfruttare la ricchezza non solo dei dei dati esperienziali e operativi di SAP, ma anche di quelli provenienti da fonti terze, in modo da fornire alle aziende una visione completa dei propri clienti.

Le novità di SAP per la customer experience

Tra le novità della compagnia c'è l'arricchimento dei cataloghi con i tag relativi ai prodotti per facilitare le conversioni: i responsabili di vendita potranno accedere facilmente alle informazioni di reperibilità dei beni e ad avere maggiore visibilità su di essi.

Questa nuova funzionalità consente inoltre di avere delle descrizioni dettagliate e sempre aggiornate dei prodotti per guidare i clienti negli acquisti.

L'IA aiuterà i responsabili delle vendite anche a rispondere alle domande dei clienti in modo più veloce e preciso, permettendogli di concentrarsi su attività a maggior valore.

Le nuove funzionalità comprendono oltre 10 strumenti basati sui ruoli per aumentare la produttività e l'efficienza. I nuovi tool automatizzano le attività di routine, permettendo al personale di concentrarsi su iniziative strategiche.

Infine, l'intelligenza artificiale si occuperà di generare profili cliente completi per consentire la creazione di campagne di marketing personalizzate. Analizzando le preferenze del singolo consumatore e le interazioni passate, l'IA permette ai responsabili di costruire relazioni mirate coi clienti e offrirgli un'esperienza d'acquisto su misura.

L'IA nelle soluzioni per la CX

SAP sta già integrando le funzionalità di IA nelle sue soluzioni. In Emarsys Customer Engagement l'intelligenza permette agli esperti di marketing di creare contenuti personalizzati in base al pubblico da raggiungere.

SAP Sales Cloud e SAP Service Cloud, inoltre, integreranno due nuove funzionalità di IA per generare riassunti e risposte alle e-mail per aiutare i responsabili a individuare le informazioni rilevanti di una conversazione col cliente e rispondere in maniera più efficace.

Infine, la soluzione Customer Identity and Access Management integrerà l'intelligenza artificiale per offrire funzionalità di autenticazione basate sul rischio, così da proteggere i dati personali dei clienti e prevenire le minacce.

"Queste nuove funzionalità di AI all’interno del portafoglio SAP CX consentiranno alle aziende di liberare tutto il loro potenziale, migliorare la fidelizzazione dei clienti, consolidarsi come leader nel loro settore e cogliere i vantaggi dell’AI generativa con soluzioni CX intelligenti che hanno un impatto tangibile sulle organizzazioni" ha dichiarato Ritu Bhargava, presidente e chief product officer di SAP Industries e CX.

"Queste funzionalità sono il passo successivo nella ridefinizione dell'intelligenza per offrire una customer experience straordinaria, senza sforzi".