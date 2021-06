Sap, le novità di Sapphire Now 2021

Alla conferenza globale Sapphire Now 2021, Sap ha annunciato la sua visione per creare nuove comunità business, migliorare i risultati aziendali, affrontare meglio le mutevoli condizioni economiche e geopolitiche e aumentare il proprio impatto sulla sostenibilità.

Sap ha annunciato il primo passo verso la creazione della più grande business network del mondo con Business Network, che riunirà insieme Ariba Network, Sap Logistics Business Network e Sap Asset Intelligence Network. Oltre 5.5 milioni di organizzazioni beneficeranno dall’essere membri connessi di questa comunità.

A sostegno di questo importante annuncio, Sap ha anche presentato diverse innovazioni per aiutare le aziende a modernizzare e digitalizzare i propri processi di business per diventare imprese intelligenti. Inoltre, i clienti possono ottenere vantaggi da un nuovo portfolio di applicazioni di business specifiche per la sostenibilità che offrono livelli di trasparenza eccezionali e funzionalità per la misurazione su tutta la supply chain.

«Durante questo anno senza precedenti, l’importanza delle comunità di cui siamo parte non è mai stata più evidente» ha dichiarato Christian Klein, CEO e Member of the Executive Board di SAP SE. «La nostra nuova visione darà vita alla più grande business community del mondo, e permetterà ai clienti di connettersi facilmente con altre aziende lungo le supply chain e creare economie di rete tra settori diversi».

I membri del nuovo SAP Business Network potranno accedere a un singolo portale unificato per ottenere una visione olistica dell’ecosistema della supply chain, logistica e tracciabilità, e gestione e manutenzione delle attrezzature.

Sap ha annunciato “RISE with SAP” con pacchetti di trasformazione per settori specifici. Basandosi sull’introduzione dell’offerta RISE with SAP a gennaio, i pacchetti creati per settori specifici forniscono la trasformazione aziendale as a service con cinque soluzioni cloud su misura per il settore retail, prodotti di consumo, automotive, utilities e macchinari e componenti industriali.

Per quanto riguarda il clima, l’obiettivo di Sap è rendere visibili diversità e inclusione e trasparenti le responsabilità etiche. Per raggiungere questo obiettivo e far diventare la sostenibilità come processo di business principale, Sap ha annunciato un portafoglio di nuovi prodotti specifici per la sostenibilità.

Questo include la soluzione “Sap Responsible Design and Production” per garantire che i progettisti di prodotto possano fare scelte sostenibili, dal design iniziale del prodotto fino alla produzione; la soluzione Sap Product Footprint Management per monitorare la sostenibilità attraverso il ciclo di vita del prodotto; e la soluzione Sap Sustainability Control Tower per fornire visibilità end-to-end.

L’azienda ha anche annunciato diverse innovazioni per aiutare i clienti a trasformare i loro processi di business, migliorare le prestazioni e operare al meglio. Gli ambiti principali di queste innovazioni includono: le soluzioni di Business Process Intelligence; Verify, una nuova funzionalità di SAP Concur; SAP Upscale Commerce; tre nuove funzionalità di SAP Business Technology Platform.

Come parte del portafoglio di business process intelligence (BPI), la soluzione SAP Process Insights consente alle organizzazioni di analizzare e migliorare i propri processi di business. EY, Deloitte e Infosys Limited sono i primi partner strategici che stanno lavorando con il portafoglio BPI di SAP per aiutare le organizzazioni a trasformarsi.

Il servizio Verify, una nuova funzionalità delle soluzioni SAP Concur, utilizza l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per identificare automaticamente potenziali problemi e anomalie delle note spese.

I modelli di intelligenza artificiale sono stati sviluppati sulla base dell’analisi di oltre 1.000 miliardi di dollari di spesa e decine di milioni di spese e ricevute. Verify approva le note spese che non presentano problemi e segnala le anomalie affinché i responsabili della revisione possano esaminarle.

Questa esperienza basata sull’intelligenza artificiale permette ai revisori di non perdere tempo a rivedere le note spese conformi, ma di rilevare problemi di conformità o frodi.

SAP Upscale Commerce è una soluzione di commercio online no-code che consente ai retailer di medie dimensioni di creare esperienze di acquisto omnicanale in pochi minuti. Con l’intelligenza artificiale integrata nella soluzione, i retailer possono fornire offerte personalizzate basate su una visione a 360 gradi del proprio cliente dal sentiment sui social ai dati di acquisto.

Con un’architettura API headless, i retailer possono fornire ai clienti informazioni in tempo reale sui loro acquisti e la possibilità di consegnare su qualsiasi canale. SAP Upscale Commerce è integrato con SAP S/4HANA per garantire che le esperienze rivolte ai clienti funzionino con i sistemi di back-end in ambito finanziario, logistico e di evasione ordini per offrire un’esperienza cliente fluida.

La soluzione SAP Analytics Cloud ora offre funzionalità di analytics e pianificazione della forza lavoro e integrazione con le soluzioni SAP SuccessFactors. Queste funzionalità collegano i dati operativi, finanziari e relativi alle persone per fornire alle organizzazioni insights più completi sulla loro forza lavoro.

Inoltre, il nuovo marketplace dei dati per la soluzione SAP Data Warehouse Cloud consente a clienti e partner di connettersi a fornitori di dati di diversi settori e tipologie di business per ottenere informazioni utili per un migliore processo decisionale.

SAP sta anche ampliando la sua offerta low-code/no-code: i servizi SAP Intelligent Robotic Process Automation possono ora acquisire e automatizzare le interazioni degli utenti e integrarsi con SAP Process Insights per identificare nuove opportunità di automazione ad alto impatto.