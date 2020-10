SAP NOW 2020 parte il 27 ottobre

Anche quest’anno, è arrivato il momento di SAP NOW. Quest’anno, per ovvi motivi, l’edizione sarà interamente digitale e, come è sempre stato nel tradizionale appuntamento annuale che SAP dedica alla business community, non mancherà l’opportunità di confrontarsi con clienti, partner e importanti ospiti nazionali e internazionali che offriranno la loro testimonianza su come la tecnologia è stata importante per gestire l‘emergenza, garantire la continuità del business, esplorare nuovi percorsi e come li sta supportando ora ad affrontare la “nuova normalità”.

Stiamo vivendo una situazione in cui le persone, le imprese e tutte le organizzazioni, pubbliche e private, stanno cogliendo beneficio di una trasformazione digitale profonda. Per questo, il titolo di SAP NOW 2020 è “Business in Action: soltanto agendo è possibile andare oltre”. «Come SAP sentiamo l’obbligo, insieme al nostro ecosistema di Partner, di dare risposte concrete al mercato in questo momento di difficoltà generale ed economica, fornendo gli strumenti migliori per la ripresa, per favorire resilienza e crescita e permettere alle aziende di realizzare progetti innovativi con ritorni immediati: dall’e-commerce al lavoro agile, dalla riconversione delle catene produttive all’evoluzione in organizzazioni intelligenti» ha commentato Emmanuel Raptopoulos, Amministratore Delegato di SAP Italia.

«In questa nuova edizione di SAP NOW, che fa leva sul digitale per superare i limiti imposti dall’attuale situazione, racconteremo di come le aziende hanno saputo reagire puntando con determinazione proprio sul digitale, trasformando i loro modelli di business e adattandosi al nuovo scenario. È encomiabile vedere come i nostri clienti stanno partecipando con consapevolezza e adesione alla ripartenza del sistema Paese, dove l’innovazione e il digitale sono elementi trainanti».

Ad accompagnare la tre giorni dell’evento SAP tantissimi ospiti importanti che arricchiranno con le loro competenze ed esperienze maturate in contesti diversi i numerosi appuntamenti live in programma dal 27 al 29 ottobre. Tra loro Ilaria Capua, Professor at Univerity of Florida, Dario Fabbri, Giornalista, consigliere scientifico e coordinatore America di Limes, Stefano Massini, Scrittore e drammaturgo, Giorgio Fabbri, Direttore d’orchestra e formatore, Alec Ross, Distinguished Visiting Professor at Bologna Business School e autore del bestseller mondiale “The Industries of the Future”, Marco Taisch, Professore Ordinario del Politecnico di Milano e Presidente di MADE e Massimo Temporelli, Presidente e co-founder di The FabLab.

Si parte martedì 27 ottobre con Business in Action, giornata di incontri e contributi dedicata alle imprese intelligenti e alle sfide per affrontare il nuovo corso economico mondiale ridisegnato da una normalità figlia dell’emergenza. Intervengono, Emmanuel Raptopoulos, Amministratore Delegato di SAP Italia, Dario Fabbri, Giornalista, Consigliere scientifico e coordinatore America di Limes e Corrado Passera, Fondatore e CEO di illimity.

Il secondo giorno, mercoledì 28 ottobre, sarà dedicato alle Piccole e Media Imprese e a come la vitalità di queste realtà sarà essenziale per dare nuove prospettive e crescita al Paese. Tornare a Crescere, questo il fil rouge della giornata che vedrà tra gli altri l’intervento di apertura di Adriano Ceccherini, Direttore Mercato PMI di SAP Italia e Massimo Temporelli, Presidente co-founder di The FabLab.

Si chiude giovedì 29 ottobre con il tema principale che guiderà la giornata incentrato sulla Circular Transformation, l’Industry 4.0 e le nuove strategie di sostenibilità per la creazione di valore sociale, ambientale ed economico alla base di uno sviluppo responsabile delle organizzazioni e della società. Apre i lavori Carla Masperi, Chief Operating Officer di SAP Italia in collaborazione con Marco Taisch, Professore Ordinario, Politecnico di Milano.