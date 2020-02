ServiceNow presenta la nuova strategia per le soluzioni verticali

ServiceNow ha annunciato una nuova strategia per le soluzioni verticali, con l’obiettivo di sostenere la trasformazione digitale delle aziende e creare valore.

Il gruppo si focalizzerà inizialmente sullo sviluppo di soluzioni per i settori bancario e delle telecomunicazioni e collaborerà con partner strategici per distribuire le soluzioni e integrarle presso gli ambienti e le infrastrutture dei clienti.

«Ogni azienda vuole offrire grandi esperienze per guidare e influenzare la customer loyalty, creando allo stesso tempo un forte coinvolgimento dei dipendenti» ha affermato Bill McDermott, president and CEO, ServiceNow.

«Aziende di ogni settore scelgono ServiceNow per trasformare il proprio business, liberare la produttività e sostenere l’innovazione. Creando soluzioni specifiche per un settore, che vengono distribuite attraverso un modello partner-led, siamo in grado di indirizzare quelle sfide uniche che le aziende affrontano nei mercati verticali, nel momento in cui vogliono trasformare il proprio business».

Le nuove soluzioni ServiceNow per il settore bancario mirano a semplificare le operazioni middle-to-back e ad aiutare le banche a muoversi alla velocità del business digitale, fornendo una customer experience senza soluzione di continuità in tutta l’azienda e indirizzando così la customer loyalty.

Le nuove opzioni per le telecomunicazioni, invece, allineeranno il servizio clienti e la service assurance per trasformare il modo in cui i communication service provider forniscono una grande esperienza cliente, nel momento in cui anticipano le criticità e le risolvono in maniera proattiva, massimizzando nello stesso momento la disponibilità e la qualità del servizio.

Oltre a ciò, ServiceNow amplia le partnership con Deloitte e Accenture per rispondere alle sfide dei settori verticali. Deloitte diventerà “Lead Launch” Partner per la soluzione ServiceNow dedicata al settore bancario e collaborerà con ServiceNow per implementare I nuovi workflow che trasformeranno il modo in cui operano le banche.

«I nostri clienti finance vogliono sfruttare la tecnologia per migliorare la customer experience e le banche in particolare devono trasformare le operazioni in back ground per raggiungere questo obiettivo il più velocemente possibile» ha affermato Brian Johnston, Financial Services Industry Leader, and Principal, Deloitte Consulting LLP.

Accenture diventerà “Lead Launch” partner per quanto riguarda la soluzione dedicata al mercato delle telecomunicazioni e aiuterà le aziende a guidare la digital transformation attraverso flussi di lavoro purpose-built.

«Il 5G è tra le priorità maggiori e gli investimenti più significativi per i service provider, che cercano quindi un vantaggio competitivo ottenendo un’agilità e scalabilità maggiore nel moderno mondo cloud-first» ha detto Peters Suh, North America Communications Industry Lead at Accenture.

Le soluzioni ServiceNow per i settori bancario e delle telecomunicazioni saranno disponibili nel corso del 2020. L’azienda prevede di annunciare soluzioni per altri mercati, incluso il manufacturing, sanità, media.