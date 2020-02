Siemens consolida con MindSphere il ruolo nell’IoT

Grazie allo sviluppo e alla crescente adozione di strategie e soluzioni IoT in tutto il mondo, Siemens ha visto aumentare il numero di aziende che hanno scelto di avvalersi di MindSphere, il sistema operativo IoT aperto, cloud-based, come piattaforma per i propri programmi IIoT.

Di recente, Siemens è stata invitata da Forrester a comparire nel report The Forrester Wave: Industrial IoT Software Platforms, Q4 2019 che vede l’inclusione di MindSphere tra le piattaforme software leader per l’IoT industriale.

Nell’ultimo anno, MindSphere ha ampliato il proprio programma di partnership, annunciando l’ingresso di nuovi clienti e l’estensione della piattaforma Mendix, con lo scopo di integrare servizi cloud e app, per la digital engineering, e l’IoT, ottimizzato grazie a MindSphere e posto al centro del portfolio Xcelerator.

Forrester sottolinea: “MindSphere si basa sulla leadership tecnologica di Siemens nelle apparecchiature industriali e nei controller, ma non si limita ad interagire con l’hardware del gruppo. Rappresenta una valida opzione anche per quelle aziende che desiderano attingere dalla profonda conoscenza di settore e dal suo percorso di trasformazione digitale”.

MindSphere mira ad aiutare le aziende a comprendere i dati, attraverso la connessione rapida e sicura di prodotti, impianti, sistemi e macchinari al mondo digitale. Prelevando le informazioni da ogni macchinario e da ogni sistema in azienda, MindSphere è in grado di convertirli in risultati di business.

Si tratta insomma di una soluzione end-to-end, dalla connettività degli asset fino agli insights di business, utilizzati per incrementare la produttività e l’efficienza dell’intera azienda.

“Dallo scorso anno, MindSphere ha continuato a crescere e a consolidarsi, promuovendo lo sviluppo dell’ecosistema di partner, che ad oggi conta più di 500 partner MindSphere tra cui Microsoft, AWS, Arrow e, in ultimo, Alibaba” ha ricordato Ray Kok, Senior Vice President e General Manager, Cloud Application Solutions di Siemens Digital Industries Software.