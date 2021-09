Siemens lancia Industrial Edge per portare l’IT nell’ambiente di produzione

Il portfolio di soluzioni IoT industriali di Siemens si estende: Industrial Edge è la piattaforma IT di edge computing aperta e pronta all’uso, composta da dispositivi Edge, applicazioni e connettività Edge e un sistema di gestione centrale. Industrial Edge rende inoltre più facile la raccolta e l’analisi dei dati dai dispositivi industriali.

A seconda delle esigenze, si determina quali dati rimangono locali e quali possono essere utilizzati con una soluzione cloudrealizzando così una architettura ibrida. Si tratta di una soluzione di digitalizzazione che aggiunge l’elaborazione dei dati a livello di macchina ai dispositivi di automazione, portando l’intelligenza dell’Edge Computing e quindi un’analitica sofisticata in modo sicuro al livello di produzione.

Attraverso il sistema di gestione di Industrial Edge, gli utenti possono monitorare da remoto lo stato di ogni dispositivo connesso e installare a distanza le app edge e le funzioni software sui dispositivi edge distribuiti.

In combinazione con i prodotti hardware e software esistenti, questa piattaforma aperta Industrial Edge fornisce agli utenti una soluzione pronta all’uso per l’elaborazione dei dati a livello di produzione con una gestione integrata del dispositivo e del ciclo di vita delle app.

La gestione centralizzata delle applicazioni minimizza o addirittura elimina completamente lo sforzo necessario alle attività di manutenzione e gli aggiornamenti delle applicazioni distribuite sui vari dispositivi installati.

I dispositivi edge possono quindi essere monitorati centralmente con semplicità, diagnosticati e gestiti da amministratori IT e ingegneri di produzione. Questo significa che le nuove applicazioni software possono essere installate a livello aziendale e in modo sicuro su tutti i dispositivi Industrial Edge collegati.

La soluzione non solo è disponibile per nuove installazioni, ma anche in situazioni di brownfield: il software già esistente, infatti, può essere, ad esempio, inserito all’interno di un container grazie alla tecnologia aperta di Docker e poi applicato con Industrial Edge.

Gli utenti possono sempre sviluppare le proprie app edge così da soddisfare i propri requisiti specifici. Gli aggiornamenti funzionali e di sicurezza sono forniti da Siemens tramite il sistema di gestione Edge e possono poi essere programmati per il roll-out ai dispositivi edge collegati per soddisfare i requisiti di sicurezza di una soluzione IoT industriale.

Con questa piattaforma di gestione pronta all’uso, gli amministratori IT possono distribuire le app edge in modo altamente automatizzato e affidabile nella produzione e gestirle durante l’intero ciclo di vita. Inoltre, la libertà da effetti retroattivi tra l’automazione e i sistemi edge li aiuta a garantire un’elevata disponibilità del sistema della soluzione di automazione.

Industrial Edge semplifica la raccolta e l’analisi dei dati delle macchine e porta gli standard IT, come le app basate su container (Docker), l’analisi e l’elaborazione dei dati basati su linguaggi di alto livello e la gestione centrale di software e dispositivi direttamente nella produzione – integrata nei sistemi di automazione.

Per diffondere maggiormente i vantaggi relativi all’utilizzo di applicazioni di Industrial Edge arriva anche il nuovo Marketplace che funziona da punto d’ingresso per le proposte di applicazioni sviluppate da Siemens oppure da sviluppatori di app, rendendo facile trovare e acquistare tutto ciò di cui si necessita.