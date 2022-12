La spesa degli italiani per la fruizione di contenuti digitali è in crescita. Intrattenimento video, gaming e contenuti audio aumentano a ritmo sostenuto superando i 3.3 miliardi di euro; un incremento del 12% rispetto al 2021. Diminuiscono gli utenti ma aumenta la spesa complessiva: negli ultimi 5 anni, anche dopo la pandemia, la spesa in contenuti digitali è più che raddoppiata.

Il contenuto a pagamento più fruito è il gaming, responsabile della metà della spesa degli italiani. Il comparto aveva guadagnato molta popolarità a partire dal 2020, con l’inizio dell’emergenza sanitaria e il conseguente lockdown. Ad oggi, seppur in leggera contrazione, rimane in prima posizione tra i contenuti più acquistati. Il trend risulta comunque in lieve calo: il numero complessivo di giocatori è diminuito.

L’intrattenimento video, sia con acquisto singolo che tramite abbonamento, è invece il settore col ritmo più elevato di crescita. Sebbene il numero di utenti totali sia in calo, è aumentato il tempo medio di fruizione di contenuti e il numero di piattaforme a cui un utente si sottoscrive. La competizione nel settore è molto alta, ma va anche considerato l’aumento generale dei costi che, nel 2023, potrebbe portare a una riduzione delle spese.

Gli utenti spendono anche per podcast, eBook e audiolibri, che registrano però una crescita piuttosto contenuta: i lettori continuano a preferire il supporto cartaceo. Per magazine e quotidiani, invece, il trend è in calo ed è diminuito il tempo di consumo.

Gli italiani sono tornati a prediligere attività fuori casa; inoltre, con la ripresa del lavoro in presenza per molte realtà, il tempo trascorso in casa si è ridotto. Sono così rimasti i cosiddetti “utenti fedeli”, che hanno incrementato il loro tempo medio di fruizione, ma è diminuito il numero di sottoscrittori.

In generale la pandemia ha avvicinato molte persone ai contenuti digitali, anche chi prima non aveva familiarità con essi. Con l’attuale clima economico, però, molti utenti hanno ridotto i consumi e i contenuti in abbonamento sono stati tra i primi a subire i tagli.

Lato business, aumentano le aziende che investono su esperienze digitali per offrire nuove piattaforme di intrattenimento e aumentare la diffusione dei contenuti. Nel corso del 2022 sono aumentate le partnership tra aziende produttrici di smart speaker e piattaforme di distribuzione video e audio.