L'intelligenza artificiale continua a monopolizzare l'attenzione dei responsabili IT aziendali, ma questa ossessione rischia di oscurare altre tecnologie emergenti che potrebbero rivelarsi altrettanto strategiche. Secondo recerche condotte nel settore infrastrutturale, l'IA ha catturato il 32% delle preferenze come trend tecnologico più impattante nel gennaio 2023, per poi balzare al 50% appena un anno dopo. Anche Gartner, nel suo rapporto sulle tendenze tecnologiche strategiche per il 2026, dedica sei delle dieci tendenze identificate proprio all'intelligenza artificiale.

Questo fenomeno ha relegato ai margini numerose innovazioni che meriterebbero maggiore considerazione. Realtà aumentata e virtuale, stampa 3D, gemelli digitali, veicoli autonomi, droni e quantum computing raccolgono solo briciole di attenzione rispetto al gigante dell'IA. Eppure, mentre l'intelligenza artificiale agente dominerà sicuramente le agende del prossimo anno, i CIO farebbero bene a esaminare subito ogni tecnologia adiacente nelle loro strategie aziendali e IT prima di finalizzare i piani per il 2026.

La tentazione di adottare un approccio AI-first per qualsiasi iniziativa è forte, ma può rivelarsi miope. È fondamentale valutare quali altre tecnologie possano effettivamente potenziare le esigenze del business. Esistono cinque imperativi strategici che possono rafforzare una strategia incentrata sull'IA o addirittura spingersi oltre.

Per le organizzazioni dotate di un programma formale di innovazione esiste già uno strumento prezioso: la carta dell'innovazione. Questo documento, insieme al piano annuale, definisce come bilanciare gli investimenti tra progetti strategici e tattici, nonché tra iniziative interne e rivolte ai clienti. Col tempo, man mano che acquisiscono slancio e generano risultati rapidi, le aziende tendono ad aumentare la percentuale di spesa annuale su progetti più ambiziosi con alto rapporto rischio-rendimento e su iniziative esterne orientate al cliente.

Non tutto deve ruotare attorno all'intelligenza artificiale

Questo stesso framework può guidare la strategia IA e fungere da parametro di riferimento per valutare i progressi dell'organizzazione nell'esecuzione di queste iniziative. Ogni iniziativa che compone una strategia tecnologica deve allinearsi con la strategia aziendale complessiva. Alcune possono servire esclusivamente l'IT, ma la maggioranza deve sostenere gli obiettivi aziendali. I responsabili tecnologici devono dimostrare come ciascuna iniziativa possa ridurre i costi, generare ricavi, o entrambe le cose.

L'allineamento va però oltre questi imperativi basilari. A causa delle crescenti interruzioni causate da disastri naturali, pandemie e shock tecnologici, le imprese necessitano di strategie che aumentino l'adattabilità. L'obiettivo è reagire ai cambiamenti con agilità intrinseca, anziché impiegare mesi per resettare e ricalibrare. Numerose tecnologie supportano questa agilità intrinseca, dai modelli di business basati su piattaforme alla blockchain, dal cloud computing agli smart contract. L'aggiunta dell'IA agente può rappresentare un componente fondamentale per concretizzare questa visione.

Se otto delle dieci priorità strategiche per il 2026 riguardano l'IA, probabilmente mancano tecnologie emergenti cruciali. È necessario riesaminare l'elenco nel radar tecnologico ed esplorare come queste innovazioni possano supportare la strategia aziendale e potenziare quella basata sull'intelligenza artificiale. Cybersecurity, gemelli digitali, edge computing, robotica, droni e quantum computing stanno convergendo con l'IA: vale la pena approfondire sviluppi come Quantum AI, Edge AI, Sovereign AI, piattaforme di sviluppo native AI e piattaforme di sicurezza AI.

Un errore comune consiste nel considerare ciascuna tecnologia emergente individualmente, implementandola in progetti separati. Questo approccio ignora il potere delle combinazioni tecnologiche. Quando si cerca di sfruttare l'IA per nuove proposte di valore, è facile pensare di utilizzare solo agenti AI per gestire tutto, ma questo trascura un'enorme opportunità. Gli agenti intelligenti non dovrebbero operare isolatamente: funzionano meglio come mattoncini intelligenti integrabili con altre tecnologie dirompenti.

Un esempio concreto è il sistema Just Walk Out di Amazon, che combina intelligenza artificiale con visione computerizzata, fusione di sensori, RFID e riconoscimento palmare Amazon One per creare un'esperienza di acquisto senza casse. Questa sinergia tecnologica genera proposte di valore più convincenti di quanto potrebbe fare la sola IA.

Molti esperti sostengono di non utilizzare l'IA per risparmi derivanti da guadagni di produttività, ma per generare ricavi attraverso nuovi modelli di business, prodotti e servizi. Sebbene questo consiglio suoni allettante, concentrarsi esclusivamente su questo aspetto significa perdere una parte significativa delle opportunità finanziarie offerte sia dall'IA che da altre tecnologie di automazione come scripting e RPA.

Per non lasciare denaro sul tavolo, è consigliabile sviluppare una strategia di iperautomazione indipendente dalla strategia IA, pur sfruttando l'intera gamma di tecnologie di automazione disponibili, inclusa l'intelligenza artificiale dove appropriato. Questo approccio equilibrato consente di massimizzare i benefici sia in termini di riduzione dei costi che di generazione di nuove opportunità di business.