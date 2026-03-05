Fino a non molto tempo fa, avevamo cullato un’illusione bellissima. Guardando le nostre librerie di Steam arricchirsi mese dopo mese con i loghi argentati dei PlayStation Studios, ci eravamo convinti che la storica e logorante "guerra delle console" stesse giungendo a un epilogo pacifico. Vedere God of War, Spider-Man o The Last of Us girare su macchine assemblate, slegati dalla scatola di plastica bianca sotto il televisore, sembrava il preludio a un'era di convergenza. Il PC, finalmente, si stava ergendo a piattaforma universale, la Svizzera del gaming dove i confini hardware non avevano più senso.

Ma il 2026, anno di scossoni e di clamorosi cambi di rotta per l'intera industria, ci ha riportato bruscamente alla realtà. Sony ha deciso di fare un clamoroso passo indietro, ritirando i futuri giochi single player dalla frontiera del PC per rintanarsi nuovamente, in modo quasi autarchico, dentro l'ecosistema chiuso di PlayStation 5. Niente più porting dei grandi titoli single-player. Se volete vivere avventure narrative dal calibro di Wolverine o Ghost of Yotei, dovrete comprare la loro console. Fine della discussione.

Chiaramente da da videogiocatori questa mossa potrebbe lasciare l'amaro in bocca (a meno che non siate fan boy). Tuttavia, sforzandomi di guardare la scacchiera con gli occhi di un dirigente Sony, i pezzi di questo puzzle si incastrano in modo fin troppo logico e i motivi dietro a questo cambio di rotta sono piuttosto complessi, sfaccettati e figli di un mercato che sta attraversando una delle sue crisi d'identità più profonde.

Vendere hardware in un'epoca di ritardi

Il primo e più pressante motivo di questa inversione di rotta è dettato dal calendario. Fino a qualche anno fa, il ciclo vitale di una console era piuttosto misurato: sette, massimo otto anni. Oggi, le tempistiche di sviluppo dei videogiochi Tripla A si sono dilatate a dismisura, superando agilmente il lustro, inoltre il recente problema di aumento dei costi delle memorie e dei componenti non sta certamente aiutando. Questo ha causato un effetto a catena inevitabile: il ritardo della next-gen.

PlayStation 6 non è dietro l'angolo, si parla addirittura di 2029/2030. La vita commerciale di PS5 deve necessariamente essere allungata per ammortizzare i costi stratosferici di produzione e sviluppo. In questo scenario di "fine generazione prolungata", Sony ha un bisogno disperato di continuare a vendere hardware. Ma perché un consumatore dovrebbe spendere cinquecento o seicento euro per una PS5 (o per la sua declinazione Pro), sapendo che le sue "killer application" arriveranno comodamente su PC dopo un anno, magari con una grafica migliore e mod a profusione?

La risposta è che non lo farebbe. Pubblicare i single-player su PC stava cannibalizzando, o quantomeno frenando, l'espansione della base installata di PlayStation 5 nella sua fase di maturità (seppur le vendite siano comunque altissime). Ritirare i titoli narrativi dal mercato PC significa rimettere in mano a Sony l'arma del ricatto emotivo più antica del gaming: l'esclusiva assoluta.

Il PC non ama il single-player (di Sony)

C'è poi una verità che mi ha certamente sorpreso e che i vertici di PlayStation hanno dovuto digerire. Tolti un paio di casi eccezionali e i primissimi esperimenti trainati dall'effetto novità, le vendite dei grandi giochi single-player Sony su PC sono state, per usare un eufemismo, deludenti. Titoli acclamati dalla critica come Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal o i capitoli di Horizon hanno raccolto briciole su Steam se paragonati ai numeri macinati su console.

Il mercato PC ha dinamiche profondamente diverse. È un ecosistema dominato dai titoli multiplayer, dagli indie virali e dalle simulazioni. Il giocatore PC medio non è sempre disposto a spendere settanta euro per un'avventura lineare di venti ore, soprattutto se questa arriva con anni di ritardo rispetto all'uscita originale, quando la FOMO è ormai bella che passata.

Attenzione, però: questo discorso non vale per i Live Service. Non è un caso che Sony continuerà imperterrita a pubblicare i suoi titoli multiplayer (come il clamoroso fenomeno Helldivers 2) in simultanea su PC e console. I Live Service hanno bisogno di un bacino d'utenza sterminato per sopravvivere e monetizzare nel tempo; i single-player, invece, servono a vendere la console fisica. È una distinzione cinica, ma commercialmente ineccepibile.

L'ombra di Asha Sharma e il finto disarmo di Xbox

Nelle ultime settimane, il terremoto in casa Microsoft ha portato Asha Sharma alla guida di Xbox, succedendo a Phil Spencer. Sharma, fin dalle prime battute, ha fatto trasparire l'intenzione di voler riposizionare la console Xbox al centro del villaggio, paventando persino dei (possibili e non certi ma eventualmente clamorosi) passi indietro rispetto alla strategia multipiattaforma e "Game Pass centrica" degli ultimi anni.

Sia chiaro: le decisioni strategiche di colossi come Sony richiedono mesi, se non anni, per essere implementate. Il blocco dei porting su PC era sicuramente già stato deciso nei corridoi di Tokyo ben prima che Spencer svuotasse la scrivania. Ma la coincidenza temporale è perfetta e rivela una piccola ansia sotterranea. Sony ha fiutato che Xbox, ferita e messa all'angolo, potrebbe tornare a mordere in modo tradizionale, difendendo le proprie mura e con la forza che dispone, non è mai da sottovalutare.

Svuotare le proprie difese rilasciando le esclusive su PC proprio mentre il nemico storico accenna a un riarmo identitario sarebbe stato un errore di arroganza imperdonabile.

A questa ansia si ricollega quello che, a mio avviso, è il vero "spauracchio" che toglie il sonno ai dirigenti Sony. I rumor sulla prossima Xbox puntano tutti in una direzione: una console pesantemente ibridata con l'architettura PC, una sorta di "Steam Machine" firmata Microsoft in grado di far girare client esterni oltre al proprio ecosistema nativo.

Se Sony avesse continuato a pubblicare regolarmente God of War o The Last of Us su Steam o su Epic Games Store, e se la prossima Xbox permettesse nativamente l'installazione di questi client... il risultato sarebbe apocalittico per il marchio giapponese. Significherebbe permettere a un utente di giocare alle più grandi esclusive PlayStation utilizzando l'hardware, e magari il controller, dell'eterno rivale. Xbox diventerebbe l'unica console necessaria sul mercato: la macchina in grado di far girare Halo, Fable, il Game Pass e, tramite Steam, persino Spider-Man.

Evitare questo cortocircuito è diventato vitale. Tagliando il cordone ombelicale con il PC per i titoli di punta, Sony si assicura che nessuna macchina con la "X" verde stampata sopra possa mai macchiare il sangue blu delle sue proprietà intellettuali.

Una sconfitta per il mercato (e un arrivederci)

Tutti questi motivi, come ho detto, sono perfettamente sensati dal punto di vista aziendale. Ma come videogiocatore, non posso che considerare questo ritorno ai recinti chiusi come una sconfitta per l'intero mercato.

La frammentazione dell'hardware costringe noi consumatori a investimenti multipli, limita la preservazione storica delle opere e, in ultima analisi, riduce il potenziale pubblico di capolavori assoluti. L'idea di un mondo in cui il PC fosse l'archivio universale del gaming era bella e nobile, ma si è scontrata con la necessità del capitalismo di creare scarsità artificiale per generare profitto.

Sono profondamente convinto che questa chiusura non durerà per sempre. L'industria del videogioco si muove a pendolo. Tra qualche anno, quando i costi di sviluppo saliranno ancora o quando la base installata di PS6 avrà bisogno di un'iniezione di liquidità esterna, Sony tornerà a guardare al mercato PC con gli occhi a cuore. Le esclusive temporali si accorceranno e il ciclo ricomincerà.

Ma per ora, in questo presente fatto di transizioni e incertezze, la porta è chiusa a doppia mandata. Se speravate di poter giocare all'imminente Wolverine di Insomniac sfoggiando i muscoli della vostra nuova RTX della serie 50, mettetevi l'anima in pace. Se sognavate di esplorare il Giappone feudale di Ghost of Yōtei o i mondi fantascientifici della nuova IP Saros su un monitor ultrawide, il sogno è infranto.

Per i prossimi anni, se vorrete sognare con i single-player targati Sony, dovrete farlo alle loro condizioni. Sulla loro console e nel loro ecosistema. Il muro è quindi stato ricostruito e a noi non resta che guardare le meraviglie dall'altra parte, decidendo se vale la pena pagare il biglietto d'ingresso.