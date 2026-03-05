Avatar di Ospite Dev_Sword #402 0
ok ma io ho comprato la ps5 proprio perché volevo giocare a certi titoli sul divano, non capisco tutto questo dramma. chi vuole il pc si compra il pc, fine
Quindi se ho capito bene Sony smette di portare i giochi su PC ma continua con i multiplayer tipo Helldivers? Onestamente non è una mossa stupidissima, anche se fa schifo come consumatore.
scarsità artificiale per generare profitto. esatto. almeno l'autore lo dice chiaramente invece di fare finta che sia una scelta fatta per noi
ma Wolverine uscirà solo su PS5?? aspettavo quel gioco da una vita e adesso mi dite che devo comprarmi pure la console... fantastico. FANTASTICO.
Il ragionamento sulla nuova Xbox che potrebbe far girare Steam è interessante, non ci avevo mai pensato. Se le cose andassero davvero in quella direzione capirei la paranoia di Sony, anche se resta comunque una rogna per chi gioca su PC.
Direi che non capiscono che tanti di noi giocatori PC non compreremo mai una playstation, quindi non pubblicare più giochi su PC significherà solo venderne meno copie.
Coi costi dei tripla A moderni tanti auguri
ma che centra io ho il pc e gioco dal divano uguale!
ma Wolverine uscirà solo su PS5?? aspettavo quel gioco da una vita e adesso mi dite che devo comprarmi pure la console... fantastico. FANTASTICO.
Spiderman 2 a mio parere è stato abbastanza deludente sono tanti punti di vista. Spero che Wolverine esca meglio, ma se non arriverà su PC amen, che se lo tengano.
Al momento i giochi single player che ho apprezzato di più tra quelli Sony sono stati i 2 God Of War, Uncharted 4 e i 2 The Last Of Us. Non ci sono giochi del genere in vista quindi il resto possono tenerselo
Spiderman 2 a mio parere è stato abbastanza deludente sono tanti punti di vista. Spero che Wolverine esca meglio, ma se non arriverà su PC amen, che se lo tengano. Al momento i giochi single player che ho apprezzato di più tra quelli Sony sono stati i 2 God Of War, Uncharted 4 e i 2 The Last Of Us. Non ci sono giochi del genere in vista quindi il resto possono tenerselo
Onesto? Anche io ho preferito il primo Spider-Man rispetto al secondo.
Quindi se ho capito bene Sony smette di portare i giochi su PC ma continua con i multiplayer tipo Helldivers? Onestamente non è una mossa stupidissima, anche se fa schifo come consumatore.
Yes, farà così. Almeno secondo Bloomberg
Direi che non capiscono che tanti di noi giocatori PC non compreremo mai una playstation, quindi non pubblicare più giochi su PC significherà solo venderne meno copie. Coi costi dei tripla A moderni tanti auguri
la penso come te, forse Sony è convinta che chi ha un PC gaming vada ad acquistargli la PS5 per giocare ai suoi single player esclusivi .... non sarà per nulla cosi per la stragrande maggioranza di Noi consumatori PC, poi percarità c'è chi ha o avrà in futuro PC, PS5 (Xbox) e magari anche Switch certo ... ma sono una percentuale bassissima che non impatterà significativamente le vendite future di PS5 e nemmeno non vedo tutta sto "rubare" vendite del mondo PC a PS5 ... boh? per me è una scelta insensata che non porterà guadagni significativi a Sony , e vedrete che far 1-2 anni ritorneranno sui loro passi o saranno costretti a farlo perchè gli softwarehouse di giochi non vorranno tagliarsi le vendite multi piattaforma per fare esclusive Sony, Come fà ultimamente Square Enix con la serie Final Fantasy proprio per questo motivo tra l'altro da loro chiaramente anche dichiarato.
