Il Black Friday è arrivato anche per SumUP, che ha pensato a offerte imperdibili per tutti voi che desiderate ottimizzare la gestione della vostra attività. Grazie ai bundle esclusivi pensati per l’occasione, potrete ottenere strumenti professionali per la vendita a un prezzo ridotto, senza compromettere la qualità e l’efficienza del vostro lavoro.

Black Friday SumUP, perché approfittarne?

Il POS Lite Full Kit di SumUP include tutto il necessario per gestire pagamenti e cassa in maniera semplice e veloce: POS Lite, Solo, stampante Epson e cassetto contanti. Solitamente disponibile a 499€, per il Black Friday potrete portarvelo a casa a 399€. Un’occasione unica per aggiornare il vostro punto vendita con strumenti moderni e affidabili.

Per chi desidera una soluzione ancora più completa, SumUP propone il POS Lite Retail Kit. Questo bundle include POS Lite, Solo, stampante Epson, cassetto contanti e scanner, pensato per ottimizzare ogni aspetto delle vostre operazioni di vendita. Il prezzo standard di 539€ scende a 439€ per il Black Friday, garantendovi un risparmio immediato senza rinunciare alla praticità.

Il Black Friday è il momento ideale per investire in strumenti che facilitano la gestione della vostra attività. Con i bundle SumUP, potrete ottenere soluzioni all-in-one a un prezzo vantaggioso, aumentando la vostra efficienza e offrendo un servizio migliore ai vostri clienti. Approfittate di queste offerte esclusive prima che sia troppo tardi e fate un passo avanti nella gestione del vostro business.

