Prevedo una fuga verso Linux e Apple ancora più accentuata.
E devodire che sono contento, questo strapotere di Microsoft sta scocciando sempre di più, specialmente perché l'azienda cerca di trascinare gli utenti a fare quell oche vuole lei, non quello che è meglio per loro.
prendessero 10 senza store, uwp e simili e ci mettessero l'interfaccia alla windows 7 e tornerei a Windows.

sarebbe veramente un OS definitivo
