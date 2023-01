Le imprese devono adattarsi continuamente alle nuove tecnologie, ma ciò può comportare difficoltà e costi. La scelta, però, è in qualche modo obbligata: non adeguarsi alle nuove soluzioni porta a uno svantaggio competitivo che può mettere in pericolo la redditività e addirittura la sopravvivenza dell’azienda.

Vincenzo Costantino, Senior Director, Sales Engineering South Western Europe di Commvault, ha delineato le sfide e le opportunità offerte da un mercato in continua evoluzione.

Il cambiamento è una necessità per le imprese che vogliono evolversi e migliorare la propria attività. La pandemia ha accelerato l’adozione di nuove tecnologie per consentire ai dipendenti di lavorare a distanza, ma molti team IT si sono ritrovati con sistemi frammentati e tecnologie legacy patchate per prolungarne l’utilizzo.

La necessità del cambiamento

Le aziende devono anche far fronte a minacce sempre più gravi come gli attacchi ransomware, aumentando gli investimenti nelle strategie di protezione dei dati.

Costruire un ambiente a prova di futuro può sembrare un’impresa complessa rispetto a proseguire prolungando la vita dell’esistente, ma in realtà può essere altrettanto complesso e persino dannoso.

Evitare di affrontare il cambiamento può infatti comportare svantaggi per le aziende, come la mancata evoluzione della tecnologia esistente, l’allontanamento dagli obiettivi di business e l’impossibilità di trarre vantaggio da nuove soluzioni.

L’adozione di nuove tecnologie richiede investimenti, formazione e tempi di fermo, ma può aiutare le aziende a progredire e fornire servizi e prodotti migliori ai propri clienti.

Esistono molte tecnologie innovative, dall’intelligenza artificiale alla realtà virtuale, che possono essere utilizzate dalle aziende per migliorare la loro efficienza operativa e di costo.

Un aiuto dai fornitori

I fornitori possono essere una soluzione per superare le difficoltà dovute all’evoluzione, lavorando a stretto contatto con i clienti durante la transizione, identificando le sfide da affrontare e i risultati da raggiungere.

Partner esperti sanno che ogni piano di transizione deve essere adattato a ciascun cliente, comprendendo progettazione, controllo, implementazione e supporto.

L’obiettivo è consolidare la tecnologia esistente in una piattaforma sicura, regolamentata e controllata. I fornitori devono aiutare le aziende a ridurre la frizione nell’aggiornamento dei loro sistemi e progredire verso un futuro più intelligente e digitale.