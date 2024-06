SupRemo e Uranium Backup: le soluzioni per la business continuity

L’infrastruttura informatica di un’azienda, al giorno d’oggi, è lo scheletro su cui si appoggiano tutte le attività di business. Un elemento che può fare la differenza tra un’azienda di successo e una che naufraga in un mercato sempre più veloce e competitivo. Per questo è indispensabile poter garantire che il numero di problemi informatici sia ridotto al minimo e che, quando accadono, devono esser risolti nel modo più veloce possibile.

Purtroppo, quella che già era una sfida complessa è diventata ancora più impegnativa a causa della pandemia che ha portato molte aziende a dover gestire i lavoratori a casa. Questo vuol dire computer disseminati in molti luoghi, lontani tra di loro e una maggiore esposizione a potenziali attacchi informatici causata dalla mancanza delle protezioni perimetrali tipiche di un ufficio.

Questo vuol dire avere a disposizione strumenti flessibili ed efficaci per gestire il lavoro ordinario e straordinario anche da remoto, garantendo l’integrità dei dati sulle macchine dei dipendenti e la risoluzione efficace dei malfunzionamenti che inevitabilmente diventano più numerosi quando si è in ambienti non controllati.

Nanosystems, azienda che opera nella progettazione e sviluppo di soluzioni per l’IT, offre una suite di software a supporto della trasformazione e della sicurezza digitale di professionisti ed aziende (PMI e Large Corporate) mirata a fornire gli strumenti necessari a rendere agevole il lavoro a distanza proteggendo i dati aziendali e degli utenti.

Un software per l’accesso remoto con tutto quello che serve

SupRemo è un software che permette di controllare un dispositivo lontano come se si fosse seduti proprio davanti alla sua tastiera e supporta Windows, macOS, Linux (tramite Wine) e i dispositivi mobili Android e iOS.

Non richiede installazioni o configurazioni e la leggerezza del software garantisce un impatto davvero minimo sulle prestazioni della macchina controllata.

Le numerose funzioni e la sicurezza garantita da connessioni cifrate lo posizionano tra i più efficaci ed efficienti, con una caratteristica che lo rende ancora più interessante da provare: è completamente gratuito per un uso personale e non continuativo, quindi con un numero di connessioni limitato, oppure può essere provato senza alcun limite con 21 giorni di trial.

Permette l’accesso non presidiato, indispensabile per gestire computer remoti su cui non siano presenti operatori (o banalmente gestire da una sola postazione un rack di server che si trova in un’altra stanza) con il supporto al trasferimento di file, alla stampa remota e agli aggiornamenti automatici.

L’utente può gestire facilmente un parco macchine creando una rubrica che ne raccolga ID e credenziali d’accesso, generando automaticamente dei report utili sia per il controllo statistico dell’efficienza e delle operazioni sia per fatturare costi legati ai tempi d’intervento (come, ad esempio, avviene nei servizi di assistenza remota).

Da un punto di vista di gestione, è integrabile in suite CRM/RMM e completamente configurabile da shell, il che lo rendo molto comodo per chi è abituato a usare script di deployment e per le policy aziendali. Se chi lo usa è un rivenditore a valore aggiunto o di servizi gestiti, tornerà anche comoda la funzione che permette di personalizzare il client con il proprio logo.

Il pricing è, infine, molto conveniente, lineare e flessibile: con meno di 5 euro al mese ad utente si accede alla versione professionale completa, che garantisce fino a 3 connessioni simultanee, espandibili in qualsiasi momento a seconda delle proprie necessità.

La protezione dei dati sui computer remoti non va dimenticata né sottovalutata

Altro aspetto cruciale è la sicurezza digitale: al giorno d’oggi, i dati aziendali sono il vero patrimonio di ogni business, ma proteggerli non è sempre facile. Spesso, infatti, sono disseminati in più postazioni e non è sempre facile gestire delle copie ridondanti quando i computer non sono in ufficio. Uranium Backup è una soluzione efficace, semplice da gestire e conveniente all’annoso problema dei backup.

Il suo principale punto di forza, come è auspicabile in questi casi, è quello dell’affidabilità. Uranium Backup è usato da centinaia di migliaia di utenti in oltre 110 nazioni e grazie al sistema di reportistica integrato avvisa gli utenti in caso di problemi nel processo di copia dei dati. In questo modo sono sempre al sicuro, pronti per essere ripristinati e con processi sempre a norma con il GDPR.

La sua versatilità lo rende la scelta ideale per ambienti misti dal momento che consente l'esecuzione di backup di file e cartelle, immagini disco (Drive Image), cassette di posta Exchange, database e macchine virtuali su molteplici tipologie di storage fra cui hard disk, NAS, nastri, server FTP e destinazioni Cloud.

Infine, la politica di licenze è estremamente conveniente. Per ogni postazione è previsto un acquisto una tantum senza scadenza che include aggiornamenti e supporto tecnico gratuiti. Inoltre, non sono previsti costi aggiuntivi in caso di backup di macchine server. Inoltre, non manca la possibilità di scaricarne una versione gratuita a questo indirizzo.

Una suite per gestire l’infrastruttura IT in semplicità

Man mano che la complessità della struttura informatica aziendale cresce, diventa sempre più forte la necessità da parte del team IT di strumenti integrati che permettano di gestire i dispositivi in maniera semplice e veloce, ottenendo al contempo un quadro chiaro di come vengono utilizzati.

Per questo Nanosystems ha creato la SupRemo Console, una piattaforma di gestione avanzata semplice da usare, ma molto potente. Tramite un cruscotto chiaro ed intuitivo, Supremo Console permette di aumentare le opzioni di personalizzazione di Supremo e avviarne l’installazione massiva su tutte le macchine controllate. Aspetto saliente della Console è inoltre il monitoraggio proattivo dei dispositivi aziendali e quelli degli eventuali clienti (in caso di servizio gestito) in modo da garantire sempre la migliore assistenza e prevenire i problemi invece di risolverli a posteriori.

Essendo uno strumento particolarmente potente e versatile, il primo accento è stato posto sulla sicurezza. Con SupRemo Console si possono controllare tutte le connessioni in ingresso e in uscita dei dispositivi connessi per rilevare immediatamente eventuali intrusioni non autorizzate.

Inoltre, diventa molto immediato gestire le richieste di supporto per il team di assistenza grazie all’integrazione con SupRemo, alla funzione di gestione delle code e alla possibilità di iniziare una sessione di controllo remoto direttamente dalla console, mantenendo tutta la reportistica necessaria ad automatizzare fatturazione e controlli.

Infine, c’è una grande attenzione alla “salute” della postazione remota. Tramite la console si può gestire il backup e monitorarne gli esiti, tenendo d’occhio anche tutti i parametri di funzionamento della macchina gestita con l’invio di avvisi in tempo reale in caso di eventi che lascino presagire futuri malfunzionamenti come un sovraccarico della CPU, un utilizzo al limite della RAM o la disabilitazione delle funzioni di antivirus.

Più serenità per l'IT manager, meno costi per l'azienda

I prodotti Nanosystems sono pensati per implementare procedure automatizzate in maniera semplice e veloce, in modo da rendere più facile la vita dell'amministratore di sistema e degli utenti, aumentando la produttività di tutti i dipendenti. Inoltre, queste procedure permettono di eliminare o ridurre al minimo i momenti di fermo produttivo, ottimizzando i costi e azzerando i mancati guadagni causati dalla indisponibilità dei sistemi. Infine, ogni prodotto è stato pensato tenendo al primo posto la sicurezza dei dati aziendali, per garantire una gestione della sicurezza informatica senza falle ed evitare i danni reputazionali causati da violazioni informatiche o indisponibilità dei servizi.