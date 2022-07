TeamSystem Communication, società focalizzata sulle tecnologie di telefonia IP, punta sulla comunicazione mobile, consentendo agli utenti VOIspeed di inviare SMS singoli e massivi con la stessa semplicità e immediatezza con cui possono gestire tramite il centralino software le loro chiamate.

Sempre meno utilizzati nella sfera personale, ma ampiamente diffusi in ambito business, gli SMS vengono impiegati quotidianamente da realtà di ogni tipo e dimensione per mandare differenti tipologie di informazioni, siano esse di servizio, come ad esempio conferme di consegna, promemoria per appuntamenti e codici OTP, o di marketing, come inviti a eventi e promozioni, o ancora per le comunicazioni interne e per quelle di emergenza.

Particolarmente apprezzato per gli strumenti di comunicazione integrata che mette a disposizione, che sono in grado di assicurare un consistente impulso alla produttività e aumentare al contempo il grado di soddisfazione di chi lo utilizza, il centralino telefonico software firmato TeamSystem Communication si arricchisce della possibilità di gestire l’invio di SMS, sia singoli, sia massivi, direttamente dalla propria interfaccia utente.

Per iniziare a mandare gli SMS da VOIspeed non occorre fare altro che cliccare sull’icona SMS presente sulla UI e acquistare uno dei pacchetti disponibili. Una volta attivato il servizio, sarà possibile iniziare immediatamente a inviare SMS selezionando il destinatario o i destinatari direttamente dalla rubrica del centralino, ma anche personalizzare e programmare con la massima semplicità l’invio di SMS massivi.

“La possibilità di gestire tramite VOIspeed anche l’invio degli SMS consente alle realtà che hanno scelto il nostro centralino di raggiungere e informare i loro clienti direttamente sui loro telefoni, siano essi smartphone o cellulari, e di farlo con la massima semplicità attraverso un’interfaccia intuitiva e a loro già familiare”, ha dichiarato Simone Severini, Responsabile Marketing di TeamSystem Communication.

“Sono certo che questa funzionalità, che si aggiunge alla vasta gamma di strumenti nell’ambito della unified communication di VOIspeed, non potrà che essere molto gradita ai nostri clienti, che in numero sempre crescente sfruttano i vantaggi offerti dalla comunicazione mobile”.