Teaser: Come fare Video Tutorial

Scopriamo alle 14.00 di venerdì 24 luglio, insieme ad Andrea Ciraolo, Podcaster, Coach e Esperto di comunicazione digitale, come sia possibile creare nel migliore dei modi un video tutorial.

Da ignorante in materia a vero esperto di podcaster: quella di Andrea Ciraolo è una storia che merita di essere raccontata, con Andrea che dopo gli studi in psicologia è diventato professore di informatica e web marketing, oltre che web designer e da circa due anni anche un podcaster di successo.

Non poteva poi ovviamente mancare un ricco canale YouTube, dove Andrea Ciraolo produce e condivide numerosi contenuti, come una lunga serie di ricchi e utilissimi video tutorial. Andrea ha inoltre aggiunto a tutte queste attività quella di insegnante digitale, avendo pubblicato con successo tre differenti corsi sulla nota piattaforma Udemy.

Autore di podcast culturali e di intrattenimento, ma soprattutto di Passione Podcast, Andrea Ciraolo crede fortemente nelle potenzialità della comunicazione digitale e della crescita che essa può portare anche a professionisti ed imprenditori. Una dedizione, quella di Andrea per la comunicazione digitale, che lo ha presto portato a diventarne un vero e proprio esperto.

Forte della sua esperienza nella comunicazione digitale e nella creazione di contenuti Andrea Ciraolo ci mostra oggi come fare un video tutorial efficace e di successo.

