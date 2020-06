Teaser: Come raccontare il Fintech

Parliamo insieme a a Claudio Bedino di come impostare una strategia di comunicazione efficace per raccontare il mondo del Fintech. Claudio Bedino è COO e Co-fondatore OVAL, la scaleup fondata tra Londra e Torino da quattro giovani imprenditori nel 2017 e già annoverata tra le migliori realtà del fintech europeo.

Oval è un’applicazione studiata per fornire a tutti gli strumenti per risparmiare secondo le proprie regole, garantire ai propri risparmi una crescita nel tempo grazie a prodotti d’investimento adatti a tutte le tasche, pagare smart e raggiungere così il benessere finanziario a 360°.

Oval non offre consulenza in materia di investimenti ma in App sono disponibili tutte le informazioni per prendere decisioni informate sul prodotto finanziario in oggetto. L’azienda conta oggi sul supporto di importanti gruppi industriali, tra cui il Gruppo Intesa San Paolo.

Oval permette inoltre di investire direttamente dal proprio smartphone. La piattaforma d’investimento offre prodotti finanziari creati esclusivamente per Oval che rappresentano realtà innovative che mirano al cambiamento dello stile di vita, incoraggiano le diversità e promuovono soluzioni per la tutela dell’ambiente, con l’obiettivo di rendere gli investimenti facili e automatici e guidare gli utenti verso l’indipendenza finanziaria. Il team di Oval e gli utenti hanno costruito nel tempo una Community attiva e vivace, in cui supportarsi e darsi consigli sui percorsi di risparmio all’insegna del motto “Be MoneyWise”.