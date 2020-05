Teaser: Da evento dal vivo a video evento 

Oggi scopriamo in diretta, insieme ad Alessandro Bentivoglio, come utilizzare la tecnologia per trasformare un evento dal vivo in un video evento. Alessandro Bentivoglio, è un imprenditore, Formatore e Consulente di Web e Marketing per Aziende e Startup. Vanta un’esperienza di oltre 15 anni nei settori del Marketing online e del Web in generale, ed è specializzato nel Funnel Marketing.

È il primo (e al momento unico) consulente italiano ad aver ricevuto la Certificazione ClickFunnels presso l’Accademia Americana di Russell Brunson n.1 al mondo sul Funnel Marketing. Il suo obiettivo è quello di aiutare gli imprenditori ad attrarre più clienti, e quindi più fatturato, attraverso la creazione e gestione di sistemi di marketing automatizzati.

In questa particolare situazione che stiamo vivendo, in cui tutti gli eventi dal vivo sono stati cancellati, Alessandro ha saputo adattarsi rapidamente ripensando a un nuovo format di eventi da erogare online per continuare a offrire valore ai suoi clienti.