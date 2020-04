Teaser: Eolo e le connessioni internet per lo Smart Working

Mercoledì 29 Aprile alle 14.00 parleremo in diretta, insieme a Luca Spada, di connettività, smart working e sfide per il futuro. Luca Spada, è il Presidente e Fondatore di EOLO, una realtà italiana d’eccellenza nel campo delle telecomunicazioni internet a banda larga wireless.

L’impegno della società – che ha sede nella provincia varesotta – è da sempre favorire lo sviluppo tecnologico delle piccole comunità della provincia italiana, spesso lontane e irraggiungibili che rappresentano la gran parte del territorio nazionale. Da qui il claim: “internet dove gli altri non arrivano”

Di recente Luca Spada ha svelato le cinque regole fondamentali per evitare il totale sovraccarico di Internet durante questo periodo particolare in cui, più del solito, ci affidiamo al web per lavorare da casa, studiare ma anche fare videochiamate, guardare film, serie tv e molto altro.

Insieme a lui quindi approfondiamo la tematica per comprendere nello specifico come sfruttare al meglio la connessione internet per restare connessi con il pubblico attraverso le live streaming e le nuove opportunità per il futuro che ci attende.