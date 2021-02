Teaser: Il futuro degli smartphone

Mercoledì 10 febbraio scopriamo insieme ad Alberto Colombo, General Manager HMD Global Italia, quello che sarà il futuro degli smartphone e come sia possibile ridare lustro a un brand.

Alberto Colombo è da oltre 4 anni General Manager di HMD Global Italia, la casa dei celebri smartphone Nokia. Un brand storico, che punta ora a ritornare ai lustri di un tempo.

Sicurezza: questa è la parola d’ordine dei nuovi smarphone, con HMD Global che ha deciso di puntare particolarmente proprio sul concetto di smartphone sicuro, con aggiornamenti costanti di OS e di sicurezza. Il tutto senza ovviamente sottovalutare design e qualità dei prodotti.

Grazie alla sua grande esperienza e cultura in materia, Alberto Colombo ci parla del possibile futuro degli smartphone e di come sia possibile reinventare un brand.

