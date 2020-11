Teaser: Il potere dei video per Jabra

Mercoledì 25 novembre alle 13, scopriamo insieme ad Assunta De Simone, Consumer Marketing Manager Italy, Iberia & LATAM di Jabra, come focalizzare l’attenzione del consumatore sul prodotto, sfruttando la potenzialità del video.

Assunta De Simone vanta più di 10 anni di esperienza nel settore Consumer Electronics. Prima di arrivare in Jabra, Assunta De Simone ha ricoperto il ruolo di Consumer Marketing Manager in Dyson.

Jabra sa bene che i video sono la chiave per una comunicazione aziendale di successo. La società di dispositivi audio e video, utilizza proprio i contenuti in formato video per promuovere i suoi prodotti, il lifestyle e i comunicati stampa. Un modo per catturare l’attenzione dello spettatore e dare una spinta ulteriore al prodotto.

Grazie alla sua grande esperienza, Assunta De Simone ci racconta oggi quella che è l’importanza dei video all’interno di Jabra e come sia possibile usare tale strumento di comunicazione per mettere in luce i propri prodotti.