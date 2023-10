Trasformazione digitale: il ruolo del CIO evolve e diventa più pervasivo

Con la tecnologia che sta diventando sempre più pervasiva nel business, anche il ruolo del CIO dovrà evolvere per guidare le imprese nella transizione digitale ed evolvere verso nuovi modelli operativi.

Le nuove tecnologie sono diventate indispensabili per combattere l'inflazione, la carenza di personale e rinnovare processi obsoleti che non portano valore. Secondo un'indagine IDC, entro il 2027 i ricavi derivanti dai prodotti e servizi digitali supereranno il 40%; ecco perché il futuro delle imprese è digitale e c'è bisogno di una figura che guidi le imprese nel cambiamento.

IDC ha rivelato che per il 74% dei dirigenti IT è necessario ridefinire il ruolo del CIO affinché diventi leader strategico del business per guidare al meglio le strategie digitali aziendali.

Secondo IDC, entro il 2025 il 60% di questi professionisti accrescerà il proprio ruolo per gestire un'IT "pervasiva" che comprende non solo l'IT tradizionale, ma ma anche la linea di impresa, i partner e i clienti tramite l'IA e l'automazione.

In particolare, i CIO dovranno ridefinire la customer experience, rendere le supply chain più resilienti e automatizzare le operazioni per garantire continuità al business e all'esperienza cliente su tutti i canali; ciò comporta una revisione profonda del modo di pensare ai dati e alla tecnologia per perseguire un approccio "digital first".

La governance, ricorda IDC, dovrà basarsi su una stretta collaborazione tra CIO, business leader e partner strategici per dare il via a iniziative IT diversificate, efficaci e distribuite.

IDC approfondirà il ruolo del CIO durante "Strategie digital-first per cavalcare l'incertezza", il Forum 2023 che ospiterà analisti, esperti del settore e CIO di aziende italiane e internazionali per confrontarsi su opportunità di crescita, tendenze tecnologiche e strategie di sviluppo nell'economia digitale.