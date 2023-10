I trend tecnologici che plasmeranno il 2024

Le priorità delle imprese stanno evolvendo, e con esse anche i trend tecnologici. I cambiamenti economici, sociali e ambientali a cui stiamo assistendo hanno un impatto profondo non solo sul modo in cui le organizzazioni si approcciano alla tecnologia, ma anche sulla vita di tutti i giorni.

Bernard Marr, autore per Forbes, ha individuato i trend globali che, secondo lui, plasmeranno il 2024 e cambieranno il modo di vivere delle persone. Tra questi ci sono anche alcune importanti tendenze che riguardano il mondo del digitale, come la diffusione dell'intelligenza artificiale.

Senza dubbio l'IA continuerà a influenzare non solo il mondo del lavoro, ma anche ogni aspetto della quotidianità. Ricca di promesse, non bisogna dimenticare che per sfruttare correttamente questa tecnologia è necessario definirne i limiti di utilizzo e garantire la sicurezza e i privacy dei dati.

Pexels

Marr sottolinea che, se usata in modo improprio, l'intelligenza artificiale non solo può diventare inutile, ma può anche esacerbare le differenze sociali. Aziende e istituzioni dovranno lavorare a stretto contatto per garantire un futuro sicuro e innovativo.

La tecnologia avrà un ruolo molto importante anche negli sforzi di sostenibilità globali. Gli effetti dei cambiamenti climatici si stanno intensificando e occorre agire il prima possibile per arrestarli e possibilmente invertire la tendenza. Sarà responsabilità delle imprese sviluppare nuove soluzioni in grado di sfruttare tutto il potenziale della tecnologia per migliorare la vita della collettività.

Nonostante alcune compagnie stiano mettendo in pratica delle policy per il ritorno in ufficio, è indubbio che il modo di lavorare ormai è cambiato e continuerà a farlo anche nel 2024. Il numero di lavoratori remoti e ibridi crescerà; per questo è importante che le imprese investano su soluzioni di collaborazione che favoriscano la comunicazione e la coesione tra i team.

Infine, l'avvento di nuove tecnologie e soluzioni digitali richiederà una riqualificazione delle competenze dei dipendenti che aprirà a nuove opportunità di business. I lavoratori, dal canto loro, dovranno mettersi in gioco e ricominciare a studiare per rimanere al passo coi tempi e con un'innovazione che non si arresterà facilmente.