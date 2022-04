Vectra AI ha annunciato il rilascio di un nuovo Security Operations Center As a Service (SOCaaS), basato sulla piattaforma Vectra e su Neutron Engineering, provider di soluzioni tecnologiche.

La combinazione tra i principali strumenti di rilevamento informatico di Vectra e le innovative funzionalità di engineering e service delivery di Neutron promette di offrire un’opportunità unica al settore governativo, a quello commerciale e della difesa industriale per fornire una soluzione di rilevamento e risposta alle minacce potenziata dall’AI.

“I cyber criminali spesso colpiscono le vittime in momenti in cui i loro meccanismi di difesa sono più deboli, durante le ore di riposo, nei fine settimana e nei giorni festivi”, ha sottolineato Brandon Lockett, CEO e Chief Solutions Architect di Neutron Engineering.

“Questo è il motivo per cui tutte le organizzazioni moderne hanno bisogno di adottare meccanismi di difesa che possano automaticamente rilevare, rispondere e porre rimedio ai problemi non appena si verificano”.

“Il nostro nuovo servizio è sviluppato appositamente per assicurare questo risultato, combinando il rilevamento delle minacce basato sull’AI con una tecnologia di supporto professionale capace di offrire la migliore protezione contro la crescente minaccia degli attacchi informatici”.

Il SOCaaS di Neutron, basato su Vectra AI può fornire informazioni sulla sicurezza e sulla gestione degli eventi, offrendo funzionalità di risposta di diverso livello, dal semplice alert all’intervento attivo.

Ridurre la cosiddetta ‘log fatigue’, ovvero lo stress derivante dal continuo accesso ai sistemi, consentendo ai team di security e operation di concentrarsi solo sulle minacce attive e sulle campagne più critiche.

Rilevare nuove attività da parte delle minacce, individuare e fermare i ransomware e identificare le minacce interne. Migliorare le iniziative di governance e compliance, aiutando anche le organizzazioni a soddisfare le nuove normative sulla cybersecurity.

“Oggi noi imprenditori dobbiamo rispettare il requisito normativo e allo stesso tempo assicurare le migliori practice interne, mantenendo le risorse indispensabili per proteggere i clienti, i dipendenti e i workload aziendali“.

“Il SOCaaS di Neutron offre le migliori soluzioni possibili per garantire la conformità alle normative, rafforzando al contempo la postura informatica dell’organizzazione mettendola in condizione di affrontare l’attuale panorama di minacce in costante evoluzione”, ha dichiarato Lockett.

“Molte organizzazioni, in particolare quelle che operano nel settore governativo, attualmente stanno facendo fronte a una serie di sfide diverse, mentre aumentano le normative in materia informatica e si aggravano le carenze di personale specializzato in sicurezza” ha detto Michael Wilson, Federal Advanced Programs Group Manager di Vectra AI.

“La domanda di servizi automatizzati, che possano bloccare le minacce che si materializzano e garantire che gli standard di conformità siano rispettati, è notevolmente aumentata”.

“In collaborazione con Neutron, abbiamo creato un SOCaaS che può fornire protezioni di cybersecurity senza eguali, espandendo la visibilità dell’organizzazione sui progressi delle minacce attive e riducendo l’affaticamento da allerta degli analisti di sicurezza, il tutto garantendo che i protocolli informatici siano rispettati”.