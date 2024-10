Veeam + Cubbit, la tua assicurazione contro i ransomware

Nel mondo contemporaneo il ransomware è una delle forme più pericolose e distruttive di attacco informatico. Si tratta di un tipo di malware che, una volta infiltratosi nei sistemi aziendali, cifra i dati critici, rendendoli inaccessibili agli utenti legittimi. Gli aggressori richiedono poi un riscatto (da cui il termine "ransom") per fornire la chiave di decrittazione necessaria a ripristinare l'accesso ai dati.

Questa minaccia rappresenta un serio rischio per la continuità operativa delle aziende. Un attacco ransomware può paralizzare le attività quotidiane, interrompere servizi essenziali e causare perdite finanziarie significative. Oltre al danno economico immediato, le imprese possono subire danni reputazionali, perdere la fiducia dei clienti e affrontare implicazioni legali legate alla violazione dei dati personali.

Affrontare le sfide del 2024 richiede dunque soluzioni di sicurezza informatica all'avanguardia, in grado di prevenire, rilevare e mitigare efficacemente queste minacce. In questo contesto, la combinazione di Veeam e Cubbit DS3 si presenta come una risposta solida e innovativa. Veeam offre strumenti avanzati per il backup e il ripristino dei dati, mentre Cubbit DS3 introduce un'architettura cloud geo-distribuita che eleva ulteriormente il livello di protezione.

Nel prosieguo di questo articolo, esploreremo come queste soluzioni integrate possono aiutare la tua azienda a costruire una strategia anti-ransomware robusta, garantendo la sicurezza dei dati e la continuità operativa nel panorama digitale in continua evoluzione.

Veeam: la soluzione avanzata contro i ransomware

Per fronteggiare efficacemente la minaccia dei ransomware, Veeam si posiziona come una soluzione leader nella gestione e protezione dei dati. Offre strumenti affidabili di backup e ripristino che aiutano le aziende a prevenire e mitigare gli effetti devastanti degli attacchi informatici. Ma come sfruttare al meglio le potenzialità di Veeam per garantire una sicurezza all'avanguardia? Ecco i cinque pilastri fondamentali che una soluzione anti-ransomware basata su Veeam dovrebbe integrare.

1. Iper-Resilienza

La resilienza del sistema è cruciale per garantire la continuità operativa. Una soluzione iper-resiliente elimina i punti di vulnerabilità unici, prevenendo il collasso dell'infrastruttura di archiviazione in caso di attacco. Questo si ottiene attraverso:

Strategie di backup multilivello : implementare backup locali e remoti per garantire la disponibilità dei dati.

: implementare backup locali e remoti per garantire la disponibilità dei dati. Crittografia avanzata : proteggere i dati sia in transito che a riposo con algoritmi di crittografia robusti.

: proteggere i dati sia in transito che a riposo con algoritmi di crittografia robusti. Protocolli di sicurezza rigorosi: adottare misure preventive e procedure di risposta agli incidenti ben definite.

adottare misure preventive e procedure di risposta agli incidenti ben definite. Monitoraggio continuo: utilizzare strumenti di monitoraggio per rilevare e neutralizzare le minacce in tempo reale.

2. Immutabilità

L'immutabilità dei dati è essenziale per prevenire modifiche non autorizzate. Una piattaforma che supporta il versioning e il blocco degli oggetti (object lock) offre:

Versioning : conservazione di più versioni di un file, permettendo il ripristino a uno stato precedente in caso di compromissione.

: conservazione di più versioni di un file, permettendo il ripristino a uno stato precedente in caso di compromissione. Object Lock: possibilità di "bloccare" i file, impedendo modifiche o cancellazioni per un periodo di tempo definito, proteggendo così i dati da manipolazioni malevole.

3. Compatibilità con S3

Per una perfetta integrazione con Veeam, la soluzione di cloud storage deve essere compatibile con il protocollo S3. Questo garantisce:

Integrazione fluida : comunicazione senza interruzioni tra Veeam e la piattaforma di storage.

: comunicazione senza interruzioni tra Veeam e la piattaforma di storage. Scalabilità : possibilità di adattare rapidamente le risorse in base alle esigenze aziendali.

: possibilità di adattare rapidamente le risorse in base alle esigenze aziendali. Flessibilità operativa: mantenimento dei processi e degli strumenti esistenti senza necessità di formazione aggiuntiva.

4. Sovranità Digitale

La conformità alle normative locali e internazionali sulla privacy dei dati è fondamentale. Una soluzione che garantisce la sovranità digitale assicura:

Conformità al GDPR e NIS2 : rispetto delle leggi europee sulla protezione dei dati personali.

: rispetto delle leggi europee sulla protezione dei dati personali. Geolocalizzazione dei dati : possibilità di specificare dove i dati devono essere conservati, evitando trasferimenti non autorizzati.

: possibilità di specificare dove i dati devono essere conservati, evitando trasferimenti non autorizzati. Protezione legale: riduzione del rischio di sanzioni e controversie legali legate alla gestione dei dati.

5. Convenienza

Un aspetto spesso trascurato ma di grande importanza è la sostenibilità economica della soluzione:

Costi trasparenti : eliminazione di spese nascoste come le egress fee o le fee di cancellazione .

: eliminazione di spese nascoste come le o le . Efficienza operativa : riduzione dei costi associati alla gestione e alla manutenzione dell'infrastruttura.

: riduzione dei costi associati alla gestione e alla manutenzione dell'infrastruttura. Ridondanza senza costi aggiuntivi: possibilità di replicare i dati in diverse località geografiche senza incrementi di spesa.

Cubbit DS3: l'alleato ideale per Veeam Backup & Replication

In questo contesto, Cubbit DS3 si presenta come una soluzione innovativa che risponde a tutte le esigenze sopra elencate. Come primo cloud geo-distribuito d'Europa, Cubbit DS3 offre un approccio rivoluzionario all'archiviazione e alla protezione dei dati.

Caratteristiche distintive di Cubbit DS3

Architettura geo-distribuita : a differenza dei cloud tradizionali basati su data center centralizzati, DS3 frammenta, cifra e distribuisce i dati su una rete di nodi diffusi geograficamente. Questo elimina i punti di vulnerabilità unici e aumenta la resilienza del sistema.

: a differenza dei cloud tradizionali basati su data center centralizzati, DS3 frammenta, cifra e distribuisce i dati su una rete di nodi diffusi geograficamente. Questo elimina i punti di vulnerabilità unici e aumenta la resilienza del sistema. Durabilità dei dati eccezionale : garantisce una durabilità pari al 99,9999999999999% (15 nove), superando di diecimila volte lo standard di mercato di 11 nove.

: garantisce una durabilità pari al (15 nove), superando di diecimila volte lo standard di mercato di 11 nove. Immutabilità integrata : Cubbit supporta pienamente il versioning e l'object lock, offrendo una protezione robusta contro modifiche o cancellazioni non autorizzate.

: Cubbit supporta pienamente il versioning e l'object lock, offrendo una protezione robusta contro modifiche o cancellazioni non autorizzate. Compatibilità completa con S3 : assicura un'integrazione senza problemi con Veeam e altri client compatibili con lo standard S3, permettendo l'utilizzo immediato senza modifiche ai processi esistenti.

: assicura un'integrazione senza problemi con Veeam e altri client compatibili con lo standard S3, permettendo l'utilizzo immediato senza modifiche ai processi esistenti. Sovranità digitale garantita : i dati sono archiviati all'interno dei confini nazionali, in conformità con GDPR, NIS2 e le normative locali, assicurando una gestione sicura e conforme delle informazioni.

: i dati sono archiviati all'interno dei confini nazionali, in conformità con GDPR, NIS2 e le normative locali, assicurando una gestione sicura e conforme delle informazioni. Costi competitivi: Cubbit offre un modello di pricing vantaggioso, senza egress fee o costi nascosti, e permette la geo-ridondanza senza spese aggiuntive.

Certificazioni e Riconoscimenti

Cubbit DS3 è dotato di importanti certificazioni che attestano la sua affidabilità:

ISO 9001:2015 : sistemi di gestione della qualità.

: sistemi di gestione della qualità. ISO/IEC 27001:2013 : gestione della sicurezza delle informazioni.

: gestione della sicurezza delle informazioni. ISO/IEC 27017:2015 : sicurezza dei servizi cloud.

: sicurezza dei servizi cloud. ISO/IEC 27018:2019: protezione dei dati personali nel cloud.

Inoltre, è disponibile sulla piattaforma MePA e gode della qualifica dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), consolidando la sua posizione come soluzione affidabile per le istituzioni pubbliche. Il marchio "Cybersecurity Made in Europe" testimonia infine l'impegno dell'azienda nella sicurezza informatica.

Collaborazioni

Cubbit collabora con oltre 350 aziende in Europa, tra cui Amadori, Granarolo, SCM Group, Exclusive Networks (leader europeo nella cybersecurity) e Leonardo (azienda globale nel settore aerospaziale, difesa e sicurezza).

Queste partnership evidenziano la fiducia riposta in Cubbit da parte di realtà di rilievo nazionale e internazionale. Questo network di collaborazioni non solo rafforza la posizione di Cubbit come partner tecnologico di riferimento, ma evidenzia anche il suo impegno nel fornire servizi di alta qualità che rispondono alle esigenze complesse delle grandi organizzazioni.

Supporto tecnico dedicato

L'azienda offre un servizio di assistenza tecnica di alto livello, disponibile sia in italiano che in inglese, attraverso email e supporto telefonico. Questo garantisce un'esperienza utente ottimale e una rapida risoluzione di eventuali problematiche.

Scopri Cubbit DS3 e inizia la prova gratuita

Per approfondire le potenzialità di Cubbit DS3 e scoprire come può rivoluzionare la gestione dei dati nella tua azienda:

Inizia la prova gratuita : sperimenta in prima persona i vantaggi di una piattaforma di cloud storage geo-distribuita e sicura.

: sperimenta in prima persona i vantaggi di una piattaforma di cloud storage geo-distribuita e sicura. Contatta il team di supporto: per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, il team di Cubbit è a tua disposizione.

Preparati ad affrontare il futuro con una strategia di sicurezza informatica robusta e innovativa. Con Veeam e Cubbit DS3 al tuo fianco, potrai proteggere i tuoi dati e garantire il successo della tua azienda nel panorama digitale in continua evoluzione.