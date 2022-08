Quali avventure di Dungeons and Dragons giocare in attesa di Dungeons and Dragons: L’onore dei Ladri? In questo articolo vi consigliamo 5 tra moduli e avventure di Dungeons & Dragons Quinta Edizione in cui ritrovare alcuni dei temi, luoghi, personaggi e atmosfere che ritroveremo all’interno del film con Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis e Hugh Grant.

Nel mettere insieme questa selezione ci siamo basati sugli elementi del film emersi dal trailer e dalla sinossi: queste proposte non vi faranno giocare la trama originale del film, ma ognuna di queste presenterà uno o più elementi che pensiamo possano trovarsi anche solo in minima parte o sotto forma di easter egg, in Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri.

Per restringere il campo della nostra selezione abbiamo deciso di prendere in considerazione soltanto il materiale di Quinta Edizione, più facilmente reperibile in commercio e allineato con il sistema di gioco corrente. Di seguito potete scoprire i nostri suggerimenti.

5 avventure da giocare in attesa di Dungeons and Dragons: L’onore dei Ladri

Come anticipato in introduzione le avventure e campagne che abbiamo selezionato sono caratterizzate da alcuni elementi che ritroveremo nella trama del film. Draghi, Maghi Rossi del Thay e spettacolari azioni in stile “La Stangata” sono gli aspetti più immediati e riconoscibili. Oltre a questi nella nostra lista abbiamo incluso anche alcuni titoli, che potrebbero avere connessioni meno evidenti, ma essere ugualmente pertinenti.

Una precisazione prima di proseguire: tutti i manuali proposti nella nostra lista sono supplementi dedicati a chi possiede già un minimo di familiarità con il gioco. Se non avete mai giocato prima, o volete provare a masterizzare per la prima volta, il consiglio è quello di cominciare dal Kit Essenziale, una scatola al cui interno troverete tutto l’occorrente per giocare, pensata per chi si avvicina al gioco, sia come giocatore che come Dungeon Master, per la prima volta.

Kit Essenziale di Dugeons and Dragons è disponibile per l’acquisto online.

5 avventure da giocare in attesa di Dungeons and Dragons: L’onore dei Ladri – Il Tesoro della Regina dei Draghi (Hoard of the Dragon Queen)

Il Tesoro della Regina dei Draghi è un modulo di avventura di Forgotten Realms per personaggi di livello 1-7. Il modulo ruota attorno ai piani del Culto del Drago per liberare Tiamat, la malvagia dea dei draghi cromatici, dai Nove Inferni. Il Tesoro della Regina dei Draghi è la prima parte della campagna Tirannia dei Draghi (Tyranny of Dragons), la cui continuazione diretta in L’ascesa di Tiamat, il modulo di avventura successivo.

Perché è un’avventura da giocare: in una parola? Draghi! Scherzi a parte, Il Tesoro della Regina dei Draghi è stata la primissima avventura per la Quinta Edizione, al cui interno troviamo alcune delle tematiche classiche care a Dungeons & Dragons: come nel film, anche in questa avventura bisognerà salvare il mondo scongiurando l’avvento del male.

Questo manuale è ovviamente ambientato nel Faerun e vede la presenza sia dei Maghi Rossi, sia degli Arpisti, l’organizzazione di cui è membro il personaggio interpretato da Chris Pine.

Il Tesoro della Regina dei Draghi è disponibile per l’acquisto online

5 avventure da giocare in attesa di Dungeons and Dragons: L’onore dei Ladri – Fuga dall’Abisso (Out of the Abyss)

Questa avventura, ambientata nell’Underdark, è indicata per personaggi di livello 1–15. I giocatori si ritroveranno prigionieri e sulla via della loro fuga scopriranno i piani malvagi di un potente mago elfo oscuro. Riusciranno quindi a contrastare le forze oscure che vorrebbero scuotere le fondamenta dei Forgotten Realms consumandoli dal profondo?

Perché è un’avventura da giocare: l’Underdark, o Sottosuolo, è una dei luoghi più iconici e mortali del Faerun, abitato da una serie di creature e civiltà dall’elevato tasso di pericolosità. Non sappiamo quanto sarà rilevante l’Underdark all’interno del film, tuttavia è bastata una sola inquadratura nel trailer per farci sognare, inoltre in Fuga dall’Abisso è possibile incontrare il drago Themberchaud, il drago rosso intravisto alla fine del trailer.

Fuga dall’Abisso è disponibile per l’acquisto online

5 avventure da giocare in attesa di Dungeons and Dragons – L’onore dei Ladri: Tales from the Yawning Portal – Dead in Thay

Tales from the Yawning Portal contiene sette celebri avventure delle precedenti edizioni di Dungeons & Dragons, adattate per la Quinta Edizione. Si tratta di avventure iconiche degli oltre 40 anni di D&D, capaci di appassionare i vecchi giocatori e conquistare i nuovi. In particolare all’interno di questa antologia potrete trovare l’avventura “Dead in Thay” (morte nel Thay): in Dead in Thay i giocatori dovranno vedersela contro Szass Tam, il signore dei lich di Thay, ei suoi Maghi Rossi, i quali minacciano di dominare tutta la Costa della Spada.

Perché è un’avventura da giocare: c’è una buona probabilità che il cattivo principale de L’onore dei Ladri possa proprio essere Szass Tam in persona, inoltre cercare di fermare i piani dei Maghi Rossi è sempre una buona idea. Oltre a queste valide motivazioni Dead in Thay rappresenta un esperimento molto particolare in termini di avventura, si tratta infatti di un modulo ideato per una epica sessione di gioco multitavolo!

Dead in Thay potrà quindi essere giocato contemporaneamente da ben otto gruppi di gioco, tuttavia qualora non aveste modo di coinvolgere tutte queste persone, l’avventura potrà essere rimodulata in base al numero di gruppi di gioco presenti.

Tales from the Yawning Portal è disponibile per l’acquisto online

Waterdeep: Il Furto dei Dragoni (Waterdeep: Dragon Heist)

Volothamp Geddarm assolda gli avventurieri in una caccia al tesoro senza esclusione di colpi per le strade (i tetti e i sotterranei) di Waterdeep. Questo modulo presenta una struttura non lineare, in quanto a seconda di alcune decisioni del Dungeon Master, i giocatori potrebbero affrontare alcuni dei cattivi iconici della lore di Forgotten Realms, tra i quali Manshoon, Jarlaxle Baenre e lo Xanathar. Nonostante la caratura dei PNG coinvolti Waterdeep: Il Furto dei Dragoni si posiziona come un’avventura per eroi di livello 1-5.

Perché è un’avventura da giocare: il party del film si definisce come un gruppo di ladri, questo modulo è perfetto per tutti quei giocatori che vogliono un’esperienza di gioco che dia priorità alle dinamiche tipiche dei colpi organizzati in stile “La Stangata”, inoltre la presenza di personaggi non giocanti iconici permette a questo modulo una grande varietà di spunti di gioco.

Waterdeep: Il Furto dei Dragoni è disponibile per l’acquisto online

L’onore dei Ladri: Icewind Dale: Rime of the Frostmaiden

Rime of the Frostmaiden è un modulo per personaggi di livello 1-12 che si svolge nelle Icewind Dale dei Forgotten Realms, regione settentrionale del Faerun caratterizzata da climi estremi. Questa campagna narra di un terrore oscuro che infesta i Dieci Comuni (Ten-Towns) e porterà i personaggi nei numerosi luoghi misteriosi e desolati che circondano questi insediamenti di frontiera.

Perché è un’avventura da giocare: questo modulo dalle atmosfere cariche di tensione non sembra avere molto a che spartire con il tono e le atmosfere di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, tuttavia una parte del film si svolge nel nord del Faerun. Oltre alla presenza di uno dei luoghi del film, in Icewind Dale: Rime of the Frostmaiden è possibile imbattersi nella prigione di Revel’s End, luogo dell’evasione del bardo e della barbara, inclusa nel manuale (e nel canon della lore di D&D) in previsione della sua comparsa nella pellicola.