6 Underground, ecco il trailer del film di Netflix e Reynolds!

6 Underground, il nuovo film Netflix che promette esplosioni e botti a non finire, si presenta nel suo trailer, accompagnato dalla data d'uscita!

In queste ultime settimane, Netflix sta cercando di rimpinguare il proprio catalogo con tantissime serie televisive e film. Di recente, infatti, il colosso dell’intrattenimento casalingo ha pubblicato il trailer di 6 Underground, un nuovo e scoppiettante lungometraggio con Ryan Reynolds e Michael Bay.

Secondo le prime informazioni in nostro possesso, la trama di questo film ruoterà attorno a sei persone provenienti da ogni angolo del mondo, che possono vantare capacità fuori dal comune. A capo di questa strana squadra c’è un leader (naturalmente Ryan Reynolds ndR), la cui unica missione è quella di cancellare il proprio passato per cambiare il futuro.

6 Underground comprende un cast d’eccezione, di fatto comprende Mélanie Laurent, Corey Hawkins, Adria Arjona, Manuel Garcia-Rulfo, Ben Hardy, Lior Raz, Payman Maadi e Dave Franco. Questo film, inoltre, è prodotto da David Ellison della Skydance, insieme a Dana Goldberg, Don Granger, Bay e Ian Bryce, mentre i produttori esecutivi sono Matthew Cohan, Garrett Grant, Wernick e Reese.

Netflix, insieme al comunicato e al trailer ufficiale, ha annunciato la data d’uscita di 6 Underground, fissata per il prossimo 13 dicembre sull’omonima piattaforma, ovviamente in tutti i paesi compatibili al servizio (tra cui l’Italia). Non mancheranno aggiornamenti, di conseguenza continuate a seguirci.