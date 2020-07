Aaron Paul e Krysten Ritter di Breaking Bad si riuniscono per un nuovo progetto

The Coldest Case: A Black Book Drama è libro prequel di The Black Book, anche quest’ultimo scritto dallo stesso autore.

Al centro della trama della creazione di James Patterson sarà presente il detective della omicidi Billy Harney che manda la sua nuova partner, Kate, in una missione sotto copertura nel mondo del narcotraffico di Chicago. Quando alcuni membri del gruppo criminale iniziano a morire, Billy fa uscire improvvisamente Kate da quella realtà, mandando all’aria la sua copertura.

L’informatore della donna dentro la gang scompare, insieme con il libro che contiene tutti i segreti dei reati compiuti. Billy e Kate iniziano a indagare sugli omicidi, ritrovandosi alle prese con politici corrotti, miliardari vendicativi, atleti professionisti tossicodipendenti e cospirazioni violente e legate al dark web, tutti alla ricerca di materiali scomparsi.

Secondo l’accordo stipulato con Amazon, l’autore di best-seller si occuperà per Audible della creazione di altri e numerosi racconti che proporranno storie inedite, personaggi e voci nuove.

In merito, lo scrittore ha dichiarato:

Sono elettrizzato nel collaborare con Audible per realizzare degli straordinari progetti originali. Non vedo l’ora in particolare di costruire storie specificamente ideate per l’esperienza legata all’ascolto, tutte interpretate da talenti dotati e di primo livello.