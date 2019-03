Accordo Fox Disney, ecco tutti i film e le serie TV che arriveranno in dote

Con l'acquisizione miliardaria di Fox da parte di Disney, nel forziere di quest'ultima arriveranno diversi prodotti Marvel e l'originale Star Wars.

L’acquisizione di Fox da parte di Disney per 71,3 miliardi di dollari non è solo uno dei più grandi affari del secolo in ambito cinematografico, ma rappresenta anche un’iniezione di forze fresche, serie TV e film che ora confluiranno nel portfolio Disney, conferendogli ancora più valore.

Anzitutto infatti il catalogo Disney si arricchirà dei diritti di molti personaggi Marvel di primo piano, precedentemente parte dell’accordo tra la Casa delle idee e la stessa Fox. Parliamo di super eroi come I Fantastici 4, gli X-Men e Deadpool, oltre che ai diritti su Scarlet Witch e Quicksilver. A parte l’arricchimento del catalogo di film propri, questo per Disney significa al 100% che, nella fase quattro del Marvel Cinematic Universe che inizierà subito dopo Avengers – Endgame, ci sarà spazio per molte importanti new entry, a partire proprio dagli X-Men, fino ad ora assenti per i precedenti accordi, e i Fantastici 4, protagonisti di adattamenti poco soddisfacenti. Non solo, perché questi super eroi si poteranno dietro villain di grande spessore come Dottor Destino e Galactus.

L’altra aggiunta di grande peso sarà l’originale Star Wars del 1977, poi conosciuto come Star Wars IV – Una Nuova Speranza, che non faceva parte dei film passati a Disney con l’acquisizione di LucasFilm, visto che l’originale accordo tra la Fox e George Lucas prevedeva appunto che lo sfruttamento dei diritti restasse perpetuamente al produttore.

Ma non è tutto, Fox porterà ad esempio in dote Avatar di James Cameron, tutt’ora il film di maggior incasso di tutti i tempi, e i suoi quattro sequel attualmente in via di sviluppo e programmati al cinema tra il 2021 e il 2025. Tra gli altri titoli si segnalano inoltre il reboot di Predator, The Predator, del 2018, la trilogia dedicata al Pianeta delle Scimmie e Alien – Covenant, senza contare classici come Mamma Ho Perso l’Aereo, Die Hard e Una notte al Museo.

Tantissimi poi anche i film TV, Fox negli anni ha ammassato classici come Buffy l’ammazza vampiri e The Shield, ma anche serie animate come I Simpson, American Dad! e Futurama, mentre tra le produzioni più recenti ricordiamo American Horror Story e The Gifted.