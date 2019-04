Acquisitions Incorporated: arriva il manuale per Dungeons & Dragons

In arrivo il nuovo manuale di D&D basato sulle avventure dell'omonimo gruppo di gioco di Penny Arcade

Qualche tempo fa vi avevamo parlato dell’accordo tra Penny Arcade e Wizards of the Coast riguardante la pubblicazione di “Acquisitions Incorporated Dungeon Manual”, il manuale di D&D ufficiale basato selle avventure di questo famoso gruppo di giocatori. A distanza di qualche mese Wizards of the Coast ha svelato i dettagli legati all’uscita di questo nuovo manuale.

Acquisitions Incorporated sarà un volume cartonato e composto da 224 pagine, dal taglio umoristico, basato sulle avventure del gruppo da cui prende il nome.

Dopo essersi imposti come gilda di avventurieri l’Acquisitions Incorporated è pronta ad accettare nuove candidature per ampliare le fila delle proprie risorse e per espandere il proprio franchising commerciale, aprendo una nuova filiale nel Faerun, oppure in qualsiasi luogo del multiverso.

Gli avventurieri interessati in questo genere di business possono così cogliere questa grande opportunità di crescita professionale e lavorare per questa prestigiosa azienda vi permetterà di accedere ai numerosi benefit quali potenti artefatti e esperienza pluriennale nel settore.

Il manuale conterrà tutte le informazioni necessarie a mettere in piedi una campagna per personaggi di livello 1-6 con nuovi background e moltissime nuove opzioni per i personaggi. Le informazioni introdotte in Acquisitions Incorporated sapranno fondere il brivido dei furti ben pianificati con momenti ironici e sopra le righe, totalmente in linea con il tono delle avventure giocate dai giocatori di Penny Arcade, con un focus particolare sull’esplorazione e l’accumulo di ricchezze.

Acquisitions Incorporated sarà disponibile, in inglese, a partire dal 18 giugno 2019 e avrà un costo di 49,95$