Acquista Joker e ricevi un buono sconto da 10€

Vi segnaliamo un’offerta davvero interessante e recentemente inauguratada Mediaworld e che vede protagonista l’acclamatissimo film di Todd Philips, Joker. Pellicola che, come saprete, ha come protagonista l’arcinoto villain dell’universo DC Comics e nemesi giurata di Batman e la cui buona riuscita è recentemente valsa all’attore protagonista, Joaquin Phoenix, il Premio Oscar come miglior attore protagonista.

Acclamato da pubblico e critica, Joker è da poco disponibile anche in edizione home video, con diverse configurazioni di acquisto che vi permetteranno di rivedere questa straordinaria pellicola sia in blu-ray che in formato DVD. Sin qui nulla di strano, se non fosse per l’ottima offerta MediaWorld che, in virtù dell’uscita del film su disco, ha deciso di offrire un incentivo all’acquisto di tutto rispetto. Acquistando infatti una qualunque tra le 4 versioni disponibili (ve le riportiamo tutte in calce a questo articolo), potrete ricevere un buono sconto da 10€ che potrete poi utilizzare su di un acquisto minimo di 15€. L’offerta è valida sia nei negozi che online e fino al prossimo 23 Febbraio 2020. A seconda che acquistiate il film nei negozi o online, riceverete il buono sconto subito o via mail entro 15 giorni dal 23 Febbraio 2020, potendolo poi utilizzare entro 31 Marzo 2020.

Di seguito vi riportiamo i formati del film disponibili sullo store Mediaworld e per cui è attiva la promozione, mentre per l’informativa completa vi invitiamo a consultare il seguente link.

Formati disponibili per il film

