Addio a Christopher Tolkien, scompare a novantacique anni il figlio dello scrittore inglese

È da poco giunta la notizia della scomparsa di Christopher Tolkien, il figlio del celebre scrittore inglese autore de Il Signore degli Anelli. La morte è sopraggiunta in Francia all’età di novantacinque anni e a darne la notizia è il giornale francese Var Matin.

Il Figlio di R.R. Tolkien è stato molto importante per la trasmissione dell’opera del padre. Dopo la scomparsa di Tolkien, infatti, Christopher, terzo genito dello scrittore inglese, si è occupato del riordino e della pubblicazione della maggior parte degli scritti del padre. Grazie al suo instancabile lavoro di linguista e profondo conoscitore della letteratura, il complesso mondo fantasy creato da Tolkien padre è venuto alla luce, dipingendo così la storia completa di Arda.

La prima pubblicazione importante giunta dopo la morte dello scrittore de Lo Hobbit e curata da Christopher Tolkien è Il Silmarillion che dà ordine e gloria alle ere che costituiscono la storia di Arda di cui la Terra di Mezzo fa parte. Christopher Tolkien ha, inoltre, pubblicato l’opera enciclopedica dal titolo The History of Middle Earth divisa in dodici volumi e che raccoglie e analizza moltissimi scritti di Tolkien padre. In The History of Middle Earth sono presenti due volumi molto importanti e amati dagli appassionati di Tolkien: Racconti Perduti e i Racconti Ritrovati, nei quali si trovano temi fondamentali per la ricostruzione di una mitologia della Terra di Mezzo, essenziale per comprendere gli accadimenti narrati in altri romanzi dell’autore.

La revisione critica degli scritti di Tolkien compiuta dal figlio Christopher comprende, oltre al Silmarillion e a History of Middle Earth, I Figli di Hurin, I Racconti Incompiuti, Beren e Lúthien e La Caduta di Gondolin. Oltre a questi scritti che vanno a costituire la complessa struttura della Terra di Mezzo, Christopher ha pubblicato anche molte lettere scritte dal padre ai suoi amici e parenti che fanno riferimento alla sua opera letteraria e alla Terra di Mezzo.