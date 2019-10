Il Signore degli Anelli: la nuova traduzione italiana al centro di accese polemiche

La nuova edizione Bompiani de Il Signore degli Anelli, in uscita il 30 Ottobre, è già al centro di numerose polemiche tra i fan italiani che criticano aspramente le scelte di traduzione. Ad essere stata pubblicata in queste ultime ore è la quarta di copertina che reca la traduzione della Poesia dell’Anello. A pubblicare in anteprima la nuova traduzione di una delle poesie più amate dai fan di Tolkien è stata, su Facebook, l’ AIST – Associazione Italiana Studi Tolkieniani e potete leggerla nell’immagine di seguito.

L’opera di traduzione di questa nuova edizione de Il Signore degli Anelli è stata realizzata da Ottavio Fatica, uno dei più prolifici traduttori italiani che per Adelphi e Einaudi ha realizzato traduzioni dei romanzi di Rudyard Kipling, vincendo, inoltre, numerosi premi e riconoscimenti. Ottavio Fatica, ha voluto dare all’opera di Tolkien, Il Signore degli Anelli, una più autentica fedeltà e linearità rispetto al linguaggio originale e alla diversificazione di registri linguistici voluto dall’autore stesso (Tolkien) e resa splendidamente nell’opera in lingua originale.

Già nell’Introduzione all’edizione Piccola Biblioteca Rusconi del 1974, con traduzione a cura di Viky di Villafranca (che già nel 1967 aveva realizzato, con approvazione di Tolkien stesso, la traduzione per l’edizione della Casa Editrice Astrolabio), la Poesia dell’Anello assume delle caratteristiche ben diverse da quelle che abbiamo imparato a conoscere nell’edizione Bompiani. La Poesia dell’anello in traduzione nella Introduzione di Elémire Zolla recita:

Poche pagine più in là, esattamente a pagina 23, sempre nell’edizione Piccola Biblioteca Rusconi del 1974, come incipit al primo capitolo de La Compagnia dell’Anello che ha titolo A Proposito degli Hobbit, Viky di Villafranca traduce, invece:

Un Anello per domarli, Un Anello per trovarli,

dove l’originale in inglese recita:

Three Rings for the Elven-kings under the sky,

Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone,

Nine for Mortal Men doomed to die,

One for the Dark Lord on his dark throne

In the Land of Mordor where the Shadows lie.

One Ring to rule them all, one Ring to find them,

One Ring to bring them all and in the darkness bind them

In the Land of Mordor where the Shadows lie.