Adidas ha rivelato le scarpe dedicate ad Avengers: Endgame

Che tutte le attenzioni siano attualmente focalizzate su Avengers: Endgame non è così strano: il film, facendo incetta di incassi e di pareri positivi, sta letteralmente prendendo tutti gli applausi della platea. La cosa interessante però si sviluppa quando brand del calibro di Adidas creano delle scarpe sportive dedicate ai personaggi che hanno animato la pellicola cinematografica.

Queste edizioni limitate, ideata da Adidas in collaborazione con Jen Bartel (famoso illustratore), celebrano l’arrivo di Avengers: Endgame nelle sale, evitando una classica scarpa caratterizzata da semplici livree “copiaincollate” sopra, ma adattando le famose calzature di Adidas alla colorazione tipica di questi personaggi.

Adidas x Jen Bartel: THANOS 😈🔥 Dropping this Friday 4/26 at 10am EST on https://t.co/EifShUG9h8 ✨ Limited quantities will also be available at Flagship Foot Locker locations in NYC and LA (Times Square, Herald Square, Hollywood & Highland.) Sizes 6-13, Perfectly Balanced. 😎💜 pic.twitter.com/M0f6D4NSzj

— Jen Bartel (@heyjenbartel) April 25, 2019