Adidas: in arrivo due modelli di sneaker a tema Simpson

Adidas si unisce ai Simpson per due nuovi modelli di scarpe in edizione speciale ispirati uno al Flambé Boe (Flaming Moe in lingua originale) e l’altro alla birra Duff.

La notizia dell’ultimo merchandise dei Simpson giunge da The Sole Supplier. Iniziamo con le scarpe del Flaming Moe, disponibili fin da ora.

Il modello è lo ZX 1000 e la colorazione usa principalmente il viola con accenti rossi. Sui lati delle scarpe sono visibili delle fiamme, insieme al logo del Flaming Moe sulle linguette.

L’altro modello di scarpe, The Simpsons x Adidas Forum 84 Low Duff Beer, è realizzato per ricordare una lattina di alluminio della birra chiara preferita di Springfield.

Le scarpe sono inondate di rosso, oro, argento e nero, i colori primari del marchio Duff, e verranno messe in commercio il 19 maggio 2021.

Le scarpe della birra Duff sono sicuramente un ottimo modo per celebrare i Simpson, poiché rappresentano uno dei simboli storici della nota sitcom animata, ma sono le scarpe Flaming Moe offrono ai fan qualcosa di davvero speciale e unico. L’episodio a cui si ispirano queste sneaker appartiene alla terza stagione e ha visto la partecipazione degli Aerosmith. Rimane uno degli episodi più amati dell’intera serie, poiché Boe (sì, è vero, si chiama Moe, ma qui in Italia abbiamo imparato a conoscerlo come Boe) ruba la ricetta segreta di un cocktail a Homer per salvare la triste situazione finanziaria del suo pub.

A parte la popolarità dell’episodio in sé, l’intera terza stagione è una delle più amate dai fan, e si è anche guadagnata il titolo di migliore stagione dei Simpson di sempre da parte di uno deglie x autori della serie, John Swartzwelder.

