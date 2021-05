Xbox invade il mondo delle sneaker, nuova partnership con Adidas

Microsoft sta spingendo e pubblicizzando il marchio di Xbox non più solo come un brand legato ai videogiochi. La casa di Redmond infatti sta da tempo avvicinandosi sempre di più alla pop culture, anche grazie alla sempre maggiore popolarità dei suoi servizi, come ad esempio il Game Pass. Lo dimostra l’arrivo di una nuova linea di sneaker Adidas, brandizzate proprio con lo storico logo delle console e servizi di Seattle.

Xbox X Adidas - Sneaker

Mancherebbe solo l’ufficialità ma la fuga di notizia è davvero genuina, visto che proviene da documenti interni riservati alla famosa casa produttrice di scarpe da ginnastica e abbigliamento sportivo. Adidas lancerà sul mercato, intorno alla metà del 2021, delle nuove sneaker con il marchio Xbox: il logo è ben presente vicino ai lacci, con la scarpa in grigio e nero e qualche piccolo tocco di verde. Al momento l’unica foto disponibile è quella di un sample e non è ancora chiaro se i modelli che vedranno la luce saranno diversi. La nuova linea di scarpe si chiamerà Forum Tech Boost e sarà disponibile tra circa un mese, salvo ovviamente cambiamenti di programma nelle strategie aziendali. Successivamente arriveranno anche nuovi modelli di Forum Tech, intorno a novembre. I

Il documento però anticipa anche una nuova linea di scarpe, sempre marchiate Xbox e Adidas. Di questa purtroppo non esistono foto né sample reali, visto che l’uscita sarebbe fissata intorno al 2022. Si tratterebbe dunque di una partnership sul lungo e non di una semplice collaborazione a breve termine.

Non è la prima volta che il mondo dell’abbigliamento sportivo si avvicina ai videogiochi. Nel 2016 infatti Vans lanciò una linea di scarpe limitate in partnership con Nintendo. Ovviamente in quel caso il drop fu limitato a pochissimi pezzi. La partnership tra Xbox e Adidas potrebbe però essere decisamente diversa, soprattutto guardando i termini dell’accordo e la natura della casa produttrice di calzature, che tende ad avere una strategia di distribuzione decisamente diversa rispetto ad altri marchi. Restiamo ovviamente in attesa dell’annuncio ufficiale in merito alla collaborazione, che a questo punto potrebbe arrivare davvero tra pochissimo.